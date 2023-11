Unlinger Bauwagenmädels laden zum Wintermärchen

Nach erfolgreicher Umsetzung im vergangenen Jahr verwandelt sich der Dorfplatz in Unlingen am Samstag, 9. Dezember, erneut in ein wahres Wintermärchen. Von 15 bis 23 Uhr werden an verschiedenen Ständen handgefertigte Geschenke, Weihnachtsdekorationen und Köstlichkeiten angeboten.

Neben Schupfnudeln, Würsten und Waffeln können sich die Besucher auf Klassiker wie Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle sowie das Wikingergetränk freuen. Der Erlös aus dem Verkauf an den Ständen der Bauwagenmädels wird gespendet, wie diese in einer Pressemitteilung schreiben.

Der Sportverein verkauft während des Wintermärchens Christbäume

Ein besonderes Highlight für die Kinder ist der Besuch des Nikolauses, der sich für 18 Uhr angemeldet hat und seine Runden drehen wird.

Die festliche Stimmung des Weihnachtsmarktes wird musikalisch von harmonischen Klängen des Akkordeonorchesters Riedlingen und von einem Bläserensemble des Musikvereins Unlingen untermalt.