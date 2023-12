Der nächste Trauertreff der Seelsorgeeinheit Bussen findet am Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr in Göffingen statt. Der Trauertreff findet monatlich statt und soll Trauernden die Möglichkeit geben, mit anderen, aber auch mit sich selbst über ihre Trauer ins Gespräch zu kommen. Das teilt die katholische Kirchengemeinde Uttenweiler mit. Begonnen wird mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Göffingen, anschließend geht es im Pfarrsaal in Göffingen weiter.

Nähere Informationen gibt es bei den Pfarrämtern Unlingen und Uttenweiler sowie über die Aushänge und Handzettel in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Bussen.