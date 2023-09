Sport- und Musikverein kooperieren beim Oktoberfest in Unlingen

Jedes Jahr im September lädt sowohl der Unlinger Sportverein zu seinem Oktoberfest, als auch der Musikverein zu seinem Hähnchensonntag ein. Da es in diesem Jahr zu einer Terminüberschneidung beider Veranstaltungen kam, haben die beiden Vereine beschlossen in diesem Jahr eine Kooperation zu machen.

So findet nun von Samstag, 23. September, bis Sonntag, 24. September, das Oktoberfest des Sportvereins im Sportheim statt. Los geht’s bereits am Samstag ab 9 Uhr mit verschiedenen Jugend-Turnieren und ab 15 Uhr findet ein AH-Turnier mit anschließendem Oktoberfest statt. Ab 17.30 Uhr übernimmt der Musikverein Unlingen die Küche und bietet im Sportheim ihre Klassiker Hähnchen und Pommes an. Auch der Sonntag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Um 11 Uhr beginnt das Spiel der Damenmannschaft, anschließend das der Reserve und um 15 Uhr wird das Spiel der ersten Mannschaft angepfiffen. Ab 11 Uhr gibt es auch am Sonntag wieder Hähnchen und Pommes vom Musikverein. Diese können an beiden Tagen zur Mitnahme oder auch zum Verzehr vor Ort zu den üblichen Zeiten telefonisch über die Hähnchen-Hotline oder Online unter www.musikverein-unlingen.de vorbestellt werden.

Beide Vereine freuen sich auf diese Kooperation und das diesjährige Oktoberfest im neuen Format.