Unlingen

Spatenstich für nächstes großes Bauprojekt in Unlingen

Unlingen / Lesedauer: 1 min

(Foto: Markus Falk )

Am Dienstag war Spatenstich für die neue Ortsdurchfahrt in Unlingen. Was die offiziellen Vertreter sagten.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 11:36 Von: Markus Falk