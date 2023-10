Sanierungsarbeiten verlaufen planmäßig

Die Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt in Unlingen verlaufen planmäßig. Darüber hat der ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreter Elmar Lohner in der jüngsten Ratssitzung informiert. Im 1. Bauabschnitt wird die Hauptstraße zwischen der Kanzachbrücke und der Einmündung Hirschstraße saniert. In diesem Bereich wurden die Wasserleitungen sowie die Kanäle fertig verlegt und verfüllt. Auch die Wärmeleitungen wurden inzwischen fertig verlegt, so Lohner. In den nächsten Arbeitsschritten werden neue Kabel von der EnBW und der Telekom in den Boden gebracht. Zudem stehen nun die Arbeiten für den Verlegung des Kanals für das Überlaufbecken an. Die Druckproben für die Wasserleitungen werden ebenfalls bereits angegangen.