Rasengitterstreifen statt Fahrbahnverbreiterung

Die Kreisstraße zwischen Dietelhofen und Möhringen ist in keinem guten Zustand und soll saniert werden. Nach derzeitigem Stand soll die Sanierung im Juni erfolgen. Darüber informierte Bürgermeister Gerhard Hinz den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Eine Verbreiterung der Fahrbahn ist allerdings nicht vorgesehen.

Die Gemeinde hatte beim Straßenbauamt beantragt, dass im Zuge dieser Sanierung die Fahrbahnbreite der Straße angeglichen wird. Denn kurz vor Ortseinfang Dietelhofen verlief früher die Kreisgrenze zwischen den Oberämtern Saulgau und Ehingen, die unterschiedliche Fahrbahnbreiten als Standard verwendeten.

Doch eine Verbreiterung der kompletten Straßendecke ist an der Stelle nicht möglich, wie das Straßenbauamt erläuterte. Bei einer Verbreiterung muss der gesamte Oberbelag abgefräst werden. Dann wird der Unterbau für die Tragschicht überlappend erstellt und schließlich mit einer durchgehenden neuen Decke überzogen. Bei Kernbohrungen durch das Straßenbauamt wurde allerdings festgestellt, dass beim Bau der Straße belasteter Ausbauasphalt verwendet wurde, der die Grenzwerte zum „gefährlichen Abfall“ maßgeblich überschreitet. Bei einer Straßenverbreiterung müsste dieser Abfall in speziell dafür ausgewiesenen Recyclinganlagen thermisch entsorgt werden, mit entsprechend hohen Kosten. Eine solche Anlage soll 2025 in Betrieb gehen, bis dahin ist ein Ausbau des Materials nicht erlaubt.

Um dennoch eine Verbesserung der Situation zu erreichen, wurde eine Alternative beschlossen: Auf beiden Straßenseiten sollen 60 Zentimeter breite Rasengitterstreifen verlegt werden. Dem hat der Rat nun zugestimmt. Allerdings wurde noch gebeten zu prüfen, ob die Bauarbeiten nicht schon im Juni, sondern zu einem späteren Zeitpunkt nach der Ernte erfolgen können. Dies wird Bürgermeister Hinz abklären.