Räumlichkeiten für Tagesmütter

Die Gemeinde Unlingen will die Kapazitäten für Tagesmütter ausbauen. Die Gemeinde will das TIGER–Modell umsetzen. Die Abkürzung steht dabei für „Tagesmütter in anderen geeigneten Räumen“. Die Gemeinde will dafür den sogenannten Schulpavillon umbauen.

Die Kosten für den Umbauarbeiten im Pavillon werden auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die Gemeinde hat beim Ausgleichsstock einen Zuschussantrag gestellt, wie Bürgermeister Gerhard Hinz in der jüngsten Ratssitzung informierte. Der Bewilligungsbescheid zum Ausgleichsstock ist inzwischen eingegangen; die Maßnahme wird mit 80.000 Euro gefördert.

Im Schulpavillon wurde früher der Werkunterricht abgehalten. Künftig könnten dann in diesen Räumlichkeiten Tagesmütter Kinder betreuen. Die Umbauarbeiten sollen sobald als möglich beginnen.