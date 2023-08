Noch freie Tische beim Basar des Kindergartens Wiesenkinder

Der Kindergarten Wiesenkinder veranstaltet zum vierten Mal einen Selbstverkäuferbasar. Er findet statt am Samstag, 9. September, von 13 bis 14.30 Uhr in der Geimeindehalle in Unlingen. Einlass für Schwangere ist schon ab 12.30 Uhr. Dafür sind noch ein paar Tische frei, teilen die Organisatoren mit. Tischreservierung sind ab sofort möglich per Mail an: [email protected] oder über Whats App unter 0160 94636179. Dort gibt’s auch weitere Infos. Die Tische sind 150 auf 70 Zentimeter groß. Neben den Tischen besteht auch die Möglichkeit, größere Gegenstände oder einen Kleiderständer aufzustellen. Ein Tisch kostet acht Euro. Der Erlös kommt den Kindern des Kindergarten Wiesenkinder zugute.Verkauft werden können Babykleidung bis Teenagerklamotten, Spielzeug, Umstandsmode, Autositze, Kinderwagen und noch Vieles mehr.