Neues Kursprogramm 2024 startet beim SV Unlingen

Der SV Unlingen startet sein neues Kursprogramm 2024. Für die im Januar startenden Kurse gibt es noch freie Plätze, teilt der SVU mit.

Functional Training mit Schwerpunkt Bauch-Beine-Po und Functional Training mit Schwerpunkt Rückenmuskulatur und startet am Freitag, 12. Januar. Bei beiden Kursen können die Gebühren von der Krankenkasse erstattet werden. Functional Training mit Schwerpunkt Bauch-Beine-Po findet von 8.05 bis 09.05 Uhr zehn Mal in der alten Turnhalle Unlingen statt. Das Functional Training mit Schwerpunkt Rückenmuskulatur ist ebenfalls zehnmal von 9.10 bis 10.10 Uhr, in der alten Turnhalle Unlingen. Kursleiterin ist Ricarda Lange.

Der Kurs Tabata/Bauch-Beine-Po Mix startet am Dienstag, 9. Januar, 18 bis 19 Uhr, und findet insgesamt zehnmal im Sportheim in Unlingen. Kursleiterin ist Melanie Daz.

Ein weiterer Beckenbodengymnastikkurs eignet sich für jedes Alter, Geschlecht, Schwangere und für jede Person, die ihrem Beckenboden Fitness geben will, jedoch frühestens drei bis sechs Monate nach der Geburt. Start des insgesamt zehnteiligen Kurses ist am Donnerstag, 18. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr, im Sportheim Unlingen. Die Leitung hat Alisa Häfele

Die Kursgebühr beträgt für alle Kurse für SVU-Mitglieder 55 Euro und für Nichtmitglieder 65 Euro-

Ebenfalls starten im Januar zwei neue Vinyasa-Yoga-Kurse. Der Kurs ist für jedes Alter und jedes Geschlecht geeignet, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Kurse (je zehn Einheiten) beginnen am Montag 15. Januar, 9 bis 10.15 Uhr, und Mittwoch, 17. Januar, 19 bis 20.15 Uhr, im Sportheim in Unlingen. Mitglieder zahlen 70 Euro, Nichtmitglieder 80 Euro. Kursleiterin ist Manuela Ebe.

Am Freitag 12. Januar, startet der dritte World-Jumping-Kurs mit Inge Köberlein in der Turnhalle in Unlingen. Der Kurs (zwölf Einheiten) geht von 17.15 bis 18.15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 90 Euro und für Nichtmitglieder 102 Euro. Auch ein Schnuppertraining oder ein späterer Einstieg ist möglich.

Anmeldungen und weitere Infos zu den Kursen unter www.sv-unlingen.de