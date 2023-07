Neue World Jumping Kurse in Unlingen starten bald

World Jumping ist ein dynamisches Fitness– und Trainingsprogramm, in dem Elemente aus Aerobic, Stepaerobic, Sprints, Variationen aus Powersports wie Boxing oder Pump kombiniert werden.

Jumpen auf extra entwickelten Highspeed–Trampolinen wirkt durch verschiedene Sprungkombinationen positiv auf Muskulatur, Körperform / Körpergewicht, Koordination und Gleichgewicht, Kondition, Herz– Kreislaufsystem, Gelenke, Wirbelsäule, Beckenboden und macht einfach Spaß.

Jetzt bietet die Turnabteilung des SV Unlingen laut Pressemitteilung wieder drei Kurse an. Sie finden montags, mittwochs und freitags statt.

Kursbeginn ist am Montag, 28. August, in der Turnhalle in Unlingen, von 18 bis 19 Uhr statt. Für Mitglieder des SVU kostet der Kurs 127,50 Euro und für Nichtmitglieder 144,50 Euro. Trainerin ist Jasmin Blankenhorn.

Der Mittwochskurs beginnt am 30. August in der Turnhalle in Unlingen, von 18.15 bis 19.15 Uhr. Mitglieder des SVU zahlen 120 Euro und Nichtmitglieder 136 Euro. Der Kurs wird ebenfalls von Jasmin Blankenhorn geleitet.

Am Freitag, 22. September, startet der dritte Kurs mit Kursleiterin und World–Jumping–Trainerin Inge Köberlein, in der Turnhalle in Unlingen. Der Kurs geht von 17.15 bis 18.15 Uhr. Für Mitglieder des SVU kostet er 105 Euro und für Nichtmitglieder 119 Euro.

Anmeldung für alle Kurse auf der Homepage des SV Unlingen: www.sv–unlingen.de