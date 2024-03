Neue World-Jumping-Kurse des SV Unlingen

Die Turnabteilung des SV Unlingen bietet ab Mitte April neue World-Jumping-Kurse an. World Jumping sei ein dynamisches Fitness- und Trainingsprogramm, in dem Elemente aus Aerobic, Stepaerobic, Sprints, Variationen aus Powersports wie Boxing oder Pump kombiniert werden, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Jumpen auf extra entwickelten Highspeed-Trampolinen wirkt durch verschiedene Sprungkombinationen positiv auf Muskulatur, Körperform und Körpergewicht, Koordination und Gleichgewicht, Kondition, Herz- Kreislaufsystem, Gelenke, Wirbelsäule, Beckenboden. Insgesamt drei Kurse dazu, die montags, mittwochs und freitags stattfinden, starten beim SV Unlingen.

Der Kurs am Montag mit Trainerin Jasmin Blankenhorn beginnt am 29. April, 18 bis 19 Uhr, in der Turnhalle in Unlingen (zwölfmal 60 Minuten). Für Mitglieder des SVU kostet die Teilnahme 90 Euro, für Nichtmitglieder 102 Euro.

Der Mittwochskurs mit Jasmin Blankenhorn startet am 24. April, 18.15 bis 19.15 Uhr, in der Unlinger Turnhalle (13-mal 60 Minuten). SVU-Mitglieder zahlen 97,50 Euro, Nichtmitglieder 110,50 Euro.

Der Freitagskurs mit Trainerin Inge Köberlein beginnt am 19. April, 17.15 bis 18.15 Uhr, in der Turnhalle in Unlingen (zehnmal 60 Minuten). Für Mitglieder des SVU kostet er 75 Euro, für Nichtmitglieder 85 Euro.

Mitzubringen sind ein Handtuch und Getränke, saubere Hallenschuhe sind selbstverständlich.

Anmeldungen sind auf der Homepage des SV Unlingen (www.sv-unlingen.de) möglich.