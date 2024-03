Nächster Abschnitt der Sanierung startet

Bei der Sanierung der Unlinger Ortsdurchfahrt folgt bald der nächste Schritt: Am 11. März starten die Arbeiten zwischen der Kreuzung Daugendorfer Straße und der Hauptstraße/Gasthaus Sonne. Darüber informierte Bürgermeister Gerhard Hinz in der jüngsten Ratssitzung.

Die Gespräche mit den Anliegern in diesem Bereich wurden bereits vereinbart, um deren Belange zu berücksichtigen, so Hinz. Eine offiziell ausgewiesene Umleitungsstrecke wird es für diesen Bauabschnitt nicht geben, da sich dafür keine sinnvolle Route angeboten habe. Ziel ist es, dass der Kreuzungsbereich Daugendorfer Straße so schnell wie möglich wieder befahrbar gemacht wird.

Beim ersten Teil des Bauabschnitts eins von der Riedlinger Straße bis zum Adlerberg laufen die Arbeiten seit 14. Februar wieder. Die Randsteine werden ab 5. März gesetzt, der Straßenbelag vom Adlerberg bis zur Einmündung Angergasse soll ab Mitte März eingebaut werden.

Allerdings dauert es noch bis Anfang Juni, bis dieser erste Teil wieder komplett befahrbar ist. Denn aufgrund von Vorgaben zur Laichzeit von Fischen können die Arbeiten an der Kanzachbrücke erst wieder ab Anfang Mai aufgenommen werden. Dort müssen noch die Wasserleitungen und Kabel am Brückenkörper befestigt und der Fahrbahnbelag aufgebracht werden.

Zudem informierte der Bürgermeister darüber, dass das Haus in der Hauptstraße 51 wie geplant vor dem Beginn der Kanalarbeiten in diesem Bereich abgebrochen worden ist. Inwiefern an dieser Stelle eine Bebauung möglich sein wird, ist von einem Geruchsgutachten abhängig.

Zudem hat sich der Rat neue Straßenlampen für die Ortsdurchfahrt ausgewählt. Sie haben sich, wie von der Verwaltung favorisiert, einstimmig für ein Modell der Firma Lunux mit einfach zu wechselnden Elektronik-Elementen entschieden. Nun soll eine beschränkte Ausschreibung erfolgen.