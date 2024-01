Unlingen

„Miss Saigon“ und der „Jubilee-March“ im Programm

Unlingen

Zum Jahreskonzert in der Gemeindehalle lädt der Musikverein Unlingen ein. (Foto: Musikverein Unlingen )

Der Musikverein Unlingen lädt am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr zum Jahreskonzert in der Gemeindehalle in Unlingen ein.