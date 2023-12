Krieger- und Reservistenkameradschaft begeht Kriegerjahrtag Bastiani

Die Krieger- und Reservistenkameradschaft Unlingen begeht am 20. Januar den jährlichen Kriegerjahrtag Bastiani. Um 8.45 Uhr treten die Fahnenabordnungen und der Kameradschaft an zum Einzug in die Kirche. Begleitet werden sie von der Musikkapelle Unlingen. Danach folgen Gedenkgottesdienst und Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal und anschließend findet die Hauptversammlung der Kameradschaft im Gasthaus „Petrus“ statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorsitzenden, des Schriftführers, des Kassierers und der Revisoren.