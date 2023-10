Die Jagdhornbläsergruppe Bussen lädt für Sonntag, 22. Oktober, um 10.15 Uhr in die Dorfkirche nach Steinhausen und am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in die Pfarrkirche Unlingen zur Hubertusmesse ein. Zu Ehren des Heiligen Hubertus bringt die Gruppe die Jägermesse für Fürst-Pless und Parforce-Hörner in B-Dur von Hermann Neuhaus zur Aufführung.