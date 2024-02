Gemeinderatssitzung in Unlingen

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Besprochen wird unter anderem Folgendes: Die Kanalsanierung der Ortsdurchfahrt, Bildung des Gemeindewahlausschusses für die anstehende Kommunalwahl, die Wahl des Feuerfwehrkommandanten in Uigendorf, die Teilnahme an der Bündelausschreibung für den Stromliefervertrag 2025 bis 2027 sowie eine Korrektur der Haushaltssatzung 2024.