Freie Plätze im Herbstprogramm des SV Unlingen

Das Herbstprogramm des Sportvereins Unlingen startet am 1. September. Für die Kurse gibt es noch freie Plätze. Dies teilt der SVU mit.

Angeboten wird ab Freitag,1. September, ein World–Jumping–Kurs. World Jumping ist ein dynamisches Fitness– und Trainingsprogramm mit einer Kombination aus Aerobic, Stepaerobic, Sprints, Variationen aus Powersports wie Boxing oder Pump. Der von World–Jumping–Trainerin Inge Köberlein geleitete Kurs ist von 17.15 bis 18.15 Uhr (14 x 60 Minuten) in der alten Turnhalle Unlingen. SVU–Mitglieder zahlen 105 und Nichtmitglieder 119 Euro. Auch ein Schnuppertraining oder ein späterer Einstieg ist möglich.

Ebenso beginnt ein weiterer Beckenbodengymnastikkurs. In dem Kurs geht es darum, die drei Beckenbodenmuskelschichten, die Großes leisten, zu stärken und zu schützen. Der Kurs ist für jedes Alter, jedes Geschlecht, Schwangere und jede Person, die ihrem Beckenboden die Fitness geben will, jedoch frühestens drei bis sechs Monate nach der Geburt. Start ist am Donnerstag 21. September, 18.30 bis 19.30 Uhr (10 x 60 Minuten), im Sportheim Unlingen. Zuständig ist Alisa Häfele, Kursleiterin für Beckenbodengymnastik.

Functional Training mit Schwerpunkt Bauch–Beine–Po und Functional Training mit Schwerpunkt Rückenmuskulatur starten am Freitag, 22. September. Beide Kurse sind von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert, somit können die Kursgebühren von der Krankenkasse erstattet werden. Functional Training mit Schwerpunkt Bauch–Beine–Po findet von 8.15 bis 9.15 Uhr (10 x 60 Minuten) in der alten Turnhalle Unlingen statt, Functional Training mit Schwerpunkt Rückenmuskulatur ist von 9.20 bis 10.20 Uhr (10 x 60 Minuten) in der alten Turnhalle Unlingen. Kursleiterin ist die staatlich geprüfte Sport– und Gymnastiklehrerin Ricarda Lange.

Tabata/Bauch–Beine–Po–Mix ist ein Mix aus klassischem Bauch–Beine–Po, gepaart mit einem effektiven Intervalltraining mit Übungen zur Kräftigung, Straffung und Dehnung der Muskulatur. Der kurze und intensive Wechsel von Belastung und Erholung beim Tabata–Training regt die Fettverbrennung an. Der Kurs startet am Dienstag, 19. September, 18 bis 19 Uhr (10 x 60 Minuten), in der Gemeindehalle Unlingen. Kursleiterin ist Fitnesstrainerin Melanie Daz.

Die Kursgebühr beträgt für alle Kurse für SVU–Mitglieder 55 und für Nichtmitglieder 65 Euro.

Anmeldungen und alle weiteren Infos zu den Kursen gibt es auf der SVU-Hompage www.sv-unlingen.de.