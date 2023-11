Unlingen

Erderwärmung in Süddeuschland deutlich spürbar

Unlingen / Lesedauer: 4 min

Die Organisatoren bedankten sich bei den Akteuren (v. l.) Jutta Springer-Rebstein, Roland Roth, Albert Schwarz, Tom Mayer und Jochen Beck. (Foto: Kniele )

Zu einem von der VR-Bank Riedlingen-Federsee veranstalteten Vortrag von Roland Roth, Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd mit Sitz in Bad Schussenried, sind rund 500 Zuhörer in die Gemeindehalle Unlingen gekommen. „Wetterregeln und Volksweisheiten rund ums Wetter“ war der Titel des Vortrags, der sehr gekonnt umrahmt wurde vom Langenenslinger Pianisten Tom Mayer, der eigene Kompositionen mitgebracht und auch „Wetterlieder“ arrangiert hatte wie „Here comes the Sun“ oder „Über den Wolken“.

Veröffentlicht: 05.11.2023, 13:46 Von: Mechthild Kniele