Ein Benefizkonzert der Freundschaft

Das Modern Symphonic Percussion-Ensemble und das JBO Marktoberdorf musizieren am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr gemeinsam in der Gemeindehalle in Unlingen. Die zwei Orchester werden den Zuschauern ein breit gefächertes Programm vorstellen.

Das Jungendblasorchester Marktoberdorf unter der Leitung von Thomas Wieser ist eine Gruppe von circa 90 Musikerinnen und Musikern im Alter von 14 bis 28 Jahren. Sie spielen sinfonische Blasmusik, doch auch Polkas und Märsche sind in ihrem Repertoire zu finden. Sein Können zeigt das JBO regelmäßig bei Wettbewerben und bei Konzerten.

Die Schlagwerker des Modern Symphonic Percussion-Ensemble werden immer wieder von ihrem Dirigenten Hubert Müllerschön zur Höchstform angetrieben. Die etwa 40 Musikerinnen und Musiker sind im Alter von fünf bis 25 Jahren und aus fünf verschiedenen Landkreisen. Unter den Spielerinnen und Spielern sind einige erfolgreiche Teilnehmer von „Jugend musiziert“ zu finden. Zwei davon werden an dem Abend eines ihrer Schlagzeugstücke zum Besten geben.

Die Bewirtung an dem Abend übernimmt der Musikverein Unlingen. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich aber über eine Spende zugunsten der Jugendarbeit.