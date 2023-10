Ehrung der Blutspender im Gemeinderat Unlingen

Sechs Personen waren am vergangenen Montag zur Blutspenderehrung in den Gemeinderat Unlingen geladen. Diese vier Männer und zwei Frauen haben insgesamt 195 Mal unentgeltlich ihr Blut gespendet. Dafür gab es lobende Worte von Bürgermeister Gerhard Hinz und Doris Frick-Kottermanski vom DRK Riedlingen. „Die Bereitschaft Blut zu spenden ist ungebrochen“, so Hinz. Und das ist angesichts der Zahlen auch gut so: 15.000 Blutspenden werden monatlich in Baden-Württemberg abgegeben, die gleiche Anzahl wird täglich in Deutschland benötigt. „Blut hält uns am Leben, Blut ist durch nichts zu ersetzen“, so Doris Frick-Kottermanski, sagte sie in ihrer Dankesrede. Persönlich nahmen den Dank Oliver Sigg für 25-maliges Blutspenden entgegen und Konrad Schönweiler, der 75-mal Blut gespendet hat.