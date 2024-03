Am 11. März startete der nächste Schritt bei der Sanierung der Unlinger Ortsdurchfahrt. Zwischen der Kreuzung Daugendorfer Straße und der Hauptstraße/Gasthaus Sonne wurde die Fahrbahn bereits tief abgefräst, dort soll ein Kreisverkehr die bisherige Kreuzung ersetzen. Um die Belastung für die Anlieger so gering wie möglich zu halten, sprach die Gemeinde bereits im Vorfeld mit den Anliegern. Trotzdem haben einige Gewerbetreibende Sorge vor Umsatzverlust.

Lob für Baufirmen

Bereits seit 22 Jahren betreibt Uschi Zwick ihr Blumenfachgeschäfts Dekorafleur in der Bühlengasse 3. Sie lobt die Sanierung der Ortsdurchfahrt und das gute Verhältnis zu den Baufirmen. „Trotzdem habe ich jetzt das erste Mal darüber nachgedacht, auf unbestimmte Zeit zu schließen.“ Denn für den Bauabschnitt gibt es wegen fehlender einer fehlenden Alternativroute keine offizielle Umleitungsstrecke.

„Das lässt mich echt Angst bekommen und auch ratlos zurück“, erzählt sie. Das Tagesgeschäft drohe damit komplett einzubrechen. Eine Schließung sei nun aber erstmal vom Tisch „Gerade im Frühjahr und im Hinblick auf Ostern ist das keine Option“, erzählt sie und verweist auch auf ihre treue Stammkundschaft.

Umleitungsstrecke selbst ausgedacht

Stattdessen hat sie sich eine eigene Umleitung überlegt, mit der sie ihre Kunden zum Geschäft lotsen möchte. Darin empfiehlt sie, nicht die Ausfahrt Unlingen Nord zu nehmen, sondern bis zum Kieswerk zu fahren und über die Ehinger Straße nach Unlingen zu fahren. „Von dort aus kann man fast bis zu meinem Geschäft und dem daneben liegenden Frisörladen fahren“, sagt sie. Dazu wird sie ihre Blumen während der Bauphase auch selbst ausfahren. „Der Lieferservice beschränkt sich nicht nur auf Unlingen selbst, ich fahre natürlich auch weiter.“

Ortsplan per Whatsapp

Ähnlich schlecht erreichbar ist der Friseursalon Kalypso im Wagnergässle 3. Damit ihre Kunden trotzdem in der Nähe des Salons parken können, hat Geschäftsführerin Gisela Fundel in der Daugendorfer Straße einen provisorischen Parkplatz eingerichtet. Mittlerweile verschickt Fundel einen Ortsplan per Whatsapp an ihre Kunden. „Sie können vor dem Besuch natürlich auch bei mir anrufen, dann erkläre ich ihnen den Weg am Telefon.“

Der Landgasthof Sonne in der Hauptstraße 37 ist über die Kreissparkasse/Marktstraße weiterhin uneingeschränkt zu erreichen, teilt Julia Rehm mit. „Übernachtungsgäste werden vor Anreise über die Umleitung gesondert informiert.“

Kanzachbrücke macht Probleme

Laut Bürgermeister Gerhard Hinz sind die Arbeiten im Teil 1 im Bauabschnitt 1 von der Kanzachbrücke bis zum Adlerberg beim Hofladen Hefele sehr gut vorangekommen. „Leider haben sich wie im Vorfeld befürchtet die Baustellenfenster überlappt.“ Die Sanierungsarbeiten seien durch unvorhergesehene Ereignisse so verzögert worden, dass diese nicht rechtzeitig vor der Winterpause fertiggestellt werden konnten.

Ein Grund dafür sei, dass auch die Kanzachbrücke und die Kanäle seit etwa 50 Jahren starken Belastungen durch den Fahrzeugverkehr ausgesetzt war, so Hinz weiter. Dies habe auch die Qualität des Brückenkörpers entsprechend beeinflusst. „Viele dieser Schäden konnten erst nach Entfernung der Deckschichten erkannt und behandelt werden.“ Die Arbeiten sollen so schnell wie möglich fortgesetzt werden.

Erst im Mai kann es mit den Sanierungsarbeiten unter der Brückenkappe weitergehen. Damit soll eine Störung der Fische durch Trübung des Gewässers vermieden werden. Mit einer Befahrbarkeit der Brücke rechnet Hinz im Juni, da auch noch Leitungen am Brückenkörper verlegt werden müssen.

Für die aktuelle Überlappungssituation arbeite man an einer für alle tragbaren Lösung, erklärt Hinz. „Wir bitten die Anlieger und Gewerbetreibenden um Verständnis und sind bemüht, die dringend notwendigen Arbeiten an den überalterten und schadhaften Kanälen schnellstmöglich fertigzustellen.“ Von einer Ausweisung einer innerörtlichen Umleitung um die Gesamtmaßnahme habe die Gemeinde bisher abgesehen, um Auswärtige möglichst nicht durchzuleiten. In einer Infoveranstaltung sei auf persönliche Nachfragen eingegangen worden. Auch im Amtsblatt habe die Gemeinde über mögliche Umleitungsstrecken informiert.

Vergabe weiterer Arbeiten nach der Sommerpause

Im Teil 1 des ersten Bauabschnittes werden im März die Randsteine gesetzt und dann kurz darauf auch die Belagsarbeiten bis kurz vor der Brücke durchgeführt, sagt Hinz. Ab Einbau der Beläge in Teil 1 könne Teil 2 wieder besser umfahren werden. Eine direkte Zufahrt über die Riedlinger Straße bis zum Teil 2 werde erst nach Fertigstellung der Brücke möglich sein. In der Zwischenzeit seien die dazwischenliegenden Grundstücke über die Marktstraße erreichbar. Die Arbeiten am Teil 2 des ersten Bauabschnittes vom geplanten Kreisverkehr bis zum Gasthaus Sonne sollen nach dem ersten Bauzeitenplan bis September abgeschlossen sein.

Auch die Ausschreibung für den Bauabschnitt 2 der Arbeiten ist wiederum in zwei Teile gegliedert. Sie wird voraussichtlich im Mai 2024 vorbereitet und im Juli auf den Weg gebracht. Sie verläuft im Teil 1 von der Riedlinger Straße, von Einmündung Vöhringer Weg bis Kanzachbrücke und im Teil 2 vom Adlerberg bis zum Gasthof Sonne. Die Vergabe der Arbeiten wird dann erst nach der Sommerpause erfolgen. „Ich hoffe, dass wir die Bauarbeiten dann ohne großen Übergang fortsetzen und den Gesamtzeitplan einhalten können“, sagt Hinz. Komplett fertig sein soll die neue Ortsdurchfahrt im Jahr 2026.