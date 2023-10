Zweites Lastenrad für die Biberad-Flotte

Seit zwei Jahren steht das erste Biberad Bürgern kostenlos zur Verfügung. Seit Kurzem nun steht ein zweites Lastenrad der Flotte zur Ausleihe auf Spendenbasis bereit. Neue Station ist der Biohof Steigmiller in Ummendorf. Dies teilt der AK Freie Lastenräder beim BUND Biberach nach der Eröffnungsfeier mit.

Die Eröffnungsfeier war mit bestem Wetter gesegnet, das Rad mit roter Schleife und Blumen dekoriert. Fabian Steigmiller: „Für alle, die unsere Überzeugung von regionalem, klimaschonenderem Wirtschaften teilen, ist das Rad die perfekte Zugabe.“ Monika Steigmiller ergänzte: „Wir hoffen, dass es gut genutzt wird. Und freuen uns natürlich auch selbst darauf, das Rad nach Ladenschluss für Besorgungsfahrten einzusetzen. Denn das macht weitaus mehr Spaß als mit dem Auto.“

Zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU), dem Team des Biberad und Schaulustigen wurde die rote Schleife gelöst und dann ausgiebig probegefahren. Dank Uwe Sproll vom s’Fahrrädle in Birkenhard gab es außerdem noch zwei weitere Lastenräder anderen Typs und einen Anhänger zu testen. Und da war niemand, der nicht im Handumdrehen mit den Rädern warm geworden wäre.

„Als nächstes steht am 20. November um 19 Uhr die Eröffnung unserer dritten Lastenrads am Rathaus in Mittelbiberach an. Wir sind dankbar für die gute Unterstützung durch die umliegenden Gemeinden“, sagte Maximilian Heise, Leiter des Arbeitskreises Freie Lastenräder beim BUND Biberach. Denn auch an der Ortsverwaltung Mettenberg, wo das Biberad Nummer eins stationiert ist, ist man weiterhin überzeugt vom Nutzen des Angebots.

Wer Lust hat, nach der Verkehrstauglichkeit des Rads zu schauen und es bei Bedarf zum Service bringen, erhält die Möglichkeit, sich ohne feste Termine für die Mobilitätswende zu engagieren. Der Arbeitskreis Freie Lastenräder freut sich über Kontakt unter Telefon 07351/12204 oder per Mail an [email protected]

Das Biberad ist Biberachs erste Initiative für kostenlos verleihbare Lastenfahrräder. Die Ausleihe funktioniert in Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen und dem Einzelhandel. Spenden sind immer erwünscht. Die maximale Ausleihdauer beträgt drei Tage. Die Buchung ist für alle über 18 Jahre möglich auf www.biberad.de oder telefonisch unter 07351/12204.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Hochschulprojekt Zagga gibt es außerdem im Zentrum Biberachs ebenfalls kostenlos Lastenräder, Pedelecs und normale Fahrräder auszuleihen. Denn nur, wenn die einfache Möglichkeit besteht, die Mobilitätswende direkt auszuprobieren, wird sie auch wahr werden.