Zweites Lastenfahrrad rollt los

Am Freitag, 13. Oktober, wird um 15.30 Uhr bei Steigmillers Hofladen in Ummendorf, bei Musik und gutem Essen die Eröffnung von „Biberad #2 „ gefeiert, dem zweiten vom BUND kostenfrei zur Ausleihe bereitgestellte Lastenfahrrad. Die Lieferkette werde damit perfekt, heißt es in einer BUND-Mitteilung: Das zweite Biberad der Region transportiert dann frische landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Region klimaneutral nach Hause. Oder doch lieber die Kinder an den Badesee? Oder das eigene Fahrrad zur Reparatur? In jedem Falle fährt es entspannt und sicher am Stau vorbei. Dabei wartet es mit einer noch größeren Ladefläche auf als die kleine Schwester, Biberad #1, die an der Ortsverwaltung Mettenberg ausgeliehen werden kann.Das Biberad ist Biberachs erste Initiative für kostenlos verleihbare Lastenfahrräder. Die Ausleihe funktioniert. In Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen und dem Einzelhandel. Spenden sind immer erwünscht. Außerdem werden dringend weitere Engagierte gesucht, um das Projekt auszubauen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die maximale Ausleihdauer beträgt drei Tage. Die Buchung ist für alle über 18 Jahre unkompliziert möglich: Online auf www.biberad.de oder telefonisch unter der 07351/12204. Durch die Zusammenarbeit mit dem Hochschulprojekt Zagga gibt es außerdem im Zentrum Biberachs ebenfalls kostenlos Lastenräder, Pedelecs und normale Fahrräder auszuleihen.