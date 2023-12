Ummendorf

Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen

Ummendorf / Lesedauer: 1 min

Ein 63-Jähriger hat am Donnerstag bei einem Unfall in Ummendorf Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro verursacht.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 10:54 Von: sz