Versöhnungskirche lädt zum Nistkästen-Bauen

Im Nachklang zur Kunstausstellung „Schnittstellen ‐ wo stehen wir“ der Biberacher Künstlerin Lisa Helene Wedler lädt die Versöhnungskirche Ummendorf zu zwei Veranstaltungen ein. Am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr wird im Ummendorfer Gemeindesaal die Dokumentation „Grün kaputt“ gezeigt.

Lange bevor ökologische Themen in der Mitte der Gesellschaft angekommen waren, hat Dieter Wieland im Bayerischen Rundfunk in der Reihe „Unter unserem Himmel“ die Zersiedelung der Landschaft, die Verschandelung von Städten und Dörfern erkannt und eindringlich geschildert. Die 45-minütige Dokumentation wurde 1983 erstmals im Fernsehen gezeigt und hat nichts an ihrer Aktualität eingebüßt.

Am Samstag, 23. September, von 9 bis 13 Uhr sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren eingeladen, einen Nistkasten zu bauen. Treffpunkt ist der Werkraum der Umlachtalschule Ummendorf. Nistkästen zum mit nach Hause nehmen, entstehen unter Anleitung von Rainer Grosch. Mitzubringen sind ein Arbeitskittel beziehungsweise ein altes Hemd, dünne Arbeitshandschuhe und ein Vesper. Es gibt keinen Maschineneinsatz für Kinder und Jugendliche. Der Unkostenbeitrag beträgt acht Euro. Anmeldungen mit Adresse, Telefonnummer und Einwilligung der Erziehungsberechtigten sind bis zum Donnerstag, 21. September, an das evangelische Pfarramt möglich (Telefon: 07351/21617, Mail: [email protected]).