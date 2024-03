Ummendorf und der mutige Pfarrer Karl Sailer

Als einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und gegen den Antisemitismus sieht Regionalhistoriker Ludwig Zimmermann seinen Vortrag anlässlich der Präsentation seines neuen Buchs „Das katholische Oberschwaben im Nationalsozialismus zwischen Begeisterung, Anpassung und Widerstand“ am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr im Schloss Ummendorf.

Der Verfasser orientiert sich laut Pressemeldung in seinem Werk an der vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog bereits 1996 ausgerufenen Erinnerungskultur gegen das Vergessen. Dabei kam er im Blick auf den mutigen „Bekennerbischof“ Joannes Baptista Sproll zu teilweise neuen Erkenntnissen, zu denen der in der „Oberen Mühle“ in Ummendorf aufgewachsene Pfarrer Karl Sailer, der wegen seines tapferen Einsatzes für die katholische Sache gar im KZ landete, wesentlich beitrug. Der Eintritt ist frei.