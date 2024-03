Südwind-Konzert vor ausverkauftem Saal

Das Publikum drängte am Sonntag, 10. März, in die Gemeindehalle Ummendorf, um das Konzert des Blasorchesters Südwind mitzuerleben. Dirigent Markus Hein, der eine Woche zuvor mit seinem Memminger Sinfonieorchester ebenfalls vor vollem Haus auftrat, hatte ein besonderes Programm aufgelegt.

Der Musikverein Ummendorf hatte seinen Probenraum zur Verfügung gestellt. So konnte Südwind die gesamte 24. Arbeitsphase an Ort und Stelle durchführen, ohne zwischendurch die schweren Orchesterinstrumente wie Schlagwerk, Harfe, Orgel und Flügel zu transportieren, teilen die Veranstalter mit.

Mit der festlichen Ouvertüre von Dimitri Schostakowitsch ist dem Orchester ein passender Auftakt für ein abwechslungsreiches Programm gelungen.

„Südwind, was ist das für ein tolles Orchester?“ fragte ein Konzertbesucher, „Kann man das Orchester engagieren?“. Nein. Kann man nicht. Südwind trifft sich nur einmal im Jahr zu einer Arbeitsphase. Ein Konzert auf diesem Niveau vorzubereiten ist tatsächlich „Arbeit“. Zum Jahreswechsel, so Südwind-Vorstand Michael Porter, wurden die Noten an die angemeldeten Teilnehmer versandt.

Kein Problem für Petr Hemmer, der in Ferrer Ferrans „Luces y Sombras“ (dt. Licht und Schatten) die Solo-Violine einfühlsam spielte. Nach Ansicht der Organisatoren von Südwind war das „Gänsehaut-Feeling pur“. Hemmer unterrichtet an der Musikschule Laupheim. Der spanische Komponist Ferran, der 2005 zu Gast bei Südwind war, hat ein eindrucksvolles Werk geschaffen. Neben den Solopassagen mit Hemmers Violine ließen auch Soli von Klarinette, Trompete und Oboe aufhorchen, heißt es weiter.

Mit einer ruhigen Horn-Melodie, vorgetragen von Matthias Hänle, begann nach der Pause die 4. Sinfonie des amerikanischen Komponisten David Maslanka. Filigrane Holzbläser und Stabspiele wechselten sich mit kraftvollen Blechbläserlinien und rhythmischem Schlagwerk ab. Dazwischen geschickt eingewobene Psalmen und Bach-Choräle. Nicht einfach zu realisieren: Nur auf dem Klarinettenmundstück vorgetragene Melodien, unterstützt von der Orgel. Durch einen krankheitsbedingten Ausfall eine Woche zuvor, so Porter, wurde Organist Joachim Hayd angefragt, ob er aushelfen könne. Porter hatte nicht bedacht: Es war Sonntagvormittag! Hayd spielte zu diesem Zeitpunkt die Orgel beim Sonntagsgottesdienst. Keine vier Stunden später saß Hayd dann in der Südwind-Probe.

Kraftvoll und emotional ging die Sinfonie zu Ende. Das Publikum wollte seiner Begeisterung Ausdruck geben. Aber Dirigent Hein ließ die Spannung nicht los und hielt die Hände oben. Sehr lange. Etwas zu lange fürs Publikum. Bei so einem Werk will man applaudieren! Die Konzertbesucher dankten dem Orchester schließlich mit stehenden Ovationen und erhielten als Zugabe das „Lied ohne Worte“ von Rolf Rudin.