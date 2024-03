Der Schützenverein Umlachtal möchte seinen Mitgliedern ein erweitertes Angebot an Disziplinen bieten. Seinem Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung zufolge sollen die 25-Meter- und die 50-Meter-Anlage im Schützenhaus in Fischbach für bestimmte Waffen- und Munitionstypen mit höherer Bewegungsenergie nutzbar gemacht werden. Alle sicherheitsrelevanten Bauteile ließen eine solche Nutzung zu, auf beiden Teilanlagen würden Lärmminderungsmaßnahmen gemäß einem Gutachten vorgenommen.

Schießzeiten werden beschränkt

In diesem Zusammenhang sollen die Schießzeiten angepasst werden. Gibt es bisher keine Einschränkungen, so sollen die Öffnungszeiten mit offiziellem Schießbetrieb (zu denen der Verein Aufsichten zu stellen hat) künftig auf Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr und Sonntag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr (optional für Wettkämpfe) festgelegt werden. Unberührt davon bleiben die zulässigen zehn Sonderereignisse pro Kalenderjahr und an nicht mehr als an jeweils zwei Veranstaltungen und Meisterschaften.

Außerhalb dieser offiziellen Öffnungszeiten sollen laut Antrag des Vereins Einzelschützen zu Trainings- oder Testzwecken die Anlage während der Betriebszeit von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr nutzen können. Auf dem 10-Meter-Stand soll es wie bisher keine Beschränkungen geben.

Der Ortschafts- und der Gemeinderat haben keine Einwände, auch das Landratsamt hat der Sitzungsvorlage zufolge seine Zustimmung signalisiert.