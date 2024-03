Ostermarkt im Ummendorfer Schloss am 9. März

Der Kulturkreis Ummendorf veranstaltet den Ostermarkt am 9. März, von 10 bis 17 Uhr, im Ummendorfer Schloss. Zu sehen gibt es bunt bemalte Ostereier, Hasen aus Holz, Papier, Beton, Schokolade, Filz und Ton, Ideen aus Stoff und Selbstgenähtes, Palmzweige, Oster- und Gartendekorationen. Auch in diesem Jahr gibt es österlich und frühlingshaft gestaltete Gestecke und Türkränze, heißt es in der Mitteilung des Kulturkreises. Ein Zuckerbäcker zeigt die traditionelle Herstellung von Zuckerhasen und handgefertigte Pralinen versüßen den Besucherinnen und Besuchern den Tag. Fantasievolle Dekorationen in kunstgeschichtlich interessanten Räumen bieten einen Augen- und Gaumenschmaus sowie gute Möglichkeiten, individuelle Ostergeschenke zu finden. Für das leibliche Wohl sorgen Schüler der Umlachtalschule mit Gebäck und selbst gemachten Kuchen sowie Warm- und Kaltgetränken. Der Eintritt ist frei.