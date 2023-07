Das Unwetter, das in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli über den Landkreis gezogen ist, wird für Auto– und Radfahrer im Umlachtal noch Nachwirkungen haben. Darauf stimmte der Ummendorfer Bürgermeister Heiko Graf schon mal ein, auch wenn der genaue Zeitpunkt der Sperrung nicht feststeht.

In einer Nacht mehr Sturmholz als sonst laut Plan im ganzen Jahr

Wie der Rathauschef berichtete, hat das Gewitter in den Wäldern von Rot an der Rot über das Umlachtal bis nach Ochsenhausen riesige Schäden angerichtet. Allein im Ummendorfer Gemeindewald fielen schätzungsweise rund 800 Festmeter Sturmholz an, sagte Graf unter Berufung auf den Revierförster Alexander Schmid. Das ist in einer Nacht mehr, als normalerweise in einem ganzen Jahr planmäßig eingeschlagen werde. Die Privatwälder sind da noch gar nicht eingerechnet.

Sperrung wohl „über mehrere Wochen“

Viel Arbeit also für die Forstleute, die das Sturmholz aus dem Wald holen müssen. Sie werden damit länger beschäftigt sein und mittelbar ist davon die ganze Bevölkerung tangiert: Denn zum Abtransport sind Sperrungen der Landesstraße 307 zwischen Fischbach und Awengen sowie des parallel verlaufenden Radwegs nötig — und zwar voraussichtlich „über mehrere Wochen“ hinweg. Wann das der Fall sein wird und alle weiteren Einzelheiten wird das Landratsamt rechtzeitig bekanntgeben, kündigte Graf an, „der Zeitraum wird so schnell wie möglich näher eingegrenzt“. Die Absperrung sei aus Sicherheitsgründen nötig. Bei den Aufräumarbeiten nach dem Gewitter war in Oggelshausen am 17. Juli bereits ein Waldarbeiter tödlich verunglückt.