In der Gemeindehalle in Ummendorf findet am Samstag, 13. April, von 17 bis 20 Uhr ein Mädelsflohmarkt statt. Die Biberacher Cheerleader, die Beaverettes, sorgen für das leibliche Wohl. Der Gewinn wird für neue Uniformen genutzt. Ein Teil der Einnahmen wird auch gespendet. Weitere Infos per Mail an [email protected].