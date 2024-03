Ummendorf

Kreuzberganlage ist in der Karwoche beleuchtet

Die Kreuzberganlage in Ummendorf ist wie in den vergangenen Jahren in der Karwoche beleuchtet - jeweils von 19 bis 21 Uhr am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag.