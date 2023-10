Kammerkonzert des SWR-Vokalensembles in Ummendorf

In der Konzertreihe „Klangraum Versöhnungskirche“ erwartet die Zuhörerschaft am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr in Ummendorf ein ganz besonderes Konzert. Fünf Mitglieder des weit über Deutschland hinaus bekannten SWR-Vokalensembles haben ein Programm mit Komponisten zusammengestellt, die aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Jeder stellte sich auf seine ganz individuelle Art und Weise der Herausforderung, in der Fremde Fuß zu fassen und einen Neuanfang zu wagen.

Alle Kompositionen des Programms sind im Exil entstanden und zeigen diese vielfältigen Ansätze. Das breite musikalische Spektrum reicht von jüdischen Kinderliedern und Antikriegsmusik über humorvolle Vertonungen von Nonsense-Texten bis zum Broadway-Musical. Zu den Komponisten zählen unter anderem Mieczyslaw Weinberg, Hanns Eisler, Paul Dessau, Ernst Krenek, Paul Hindemith und Kurt Weill.

Die fünf Sängerinnen und Sänger Wakako Nakaso (Sopran), Johanna Götz (Mezzosopran), Hubert Mayer (Tenor), Philip Niederberger (Bariton), und Bernhard Hartmann (Bariton) werden von Nicholas Rimmer am Klavier begleitet. Die Versöhnungskirche öffnet ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.