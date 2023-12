Hochwasserschutz, Badesee, Schule - die Themen gingen 2023 in Ummendorf nicht aus. Das wird 2024 so bleiben, sagt Bürgermeister Heiko Graf im Interview.

Herr Graf, Sie haben dem Hochwasserschutz Priorität gegeben, aber gleich gesagt, dass es dauern wird. Wie ist der Stand?

Da Dämme links und rechts der Flüsse nach Ansicht der Gemeinde und der Anwohner nicht die Lösung sind, müssen wir jetzt den Nachweis erbringen, dass ein Querbauwerk mehr Nutzen hat. Dafür bekamen wir den mit Biberach beantragten Zuschuss - müssen allerdings inzwischen höhere Regenmengen zugrunde legen, auch beim Starkregenmanagement. Schade, dass so viel Zeit vergeht. Aber wir sind verpflichtet, Zuschüsse in Anspruch zu nehmen. Ich hoffe, dass wir Anfang 2024 zumindest einen Zeitplan nennen können. Die Gemeinde will Überflutungsflächen schaffen, wo das schadlos möglich ist, dafür bebaute Flächen, also Leib und Leben sowie Hab und Gut, schützen. Hundertprozentigen Schutz kann es nie geben. Unabhängig davon sind wir dabei, ein Frühwarnsystem aufzubauen: Wenn die Bewohner es eine halbe, dreiviertel Stunde im Voraus wissen, hilft das auch - sofern sie Selbstschutz betreiben.

Ummendorf wird bald keine weiterführende Schule mehr haben.

Ich sehe die Entscheidung unverändert als richtig an. Die Anmeldezahlen waren bekannt und mit Abwarten hätten wir nur ein Jahr verloren mit einer gemischten Klasse 5/6. So konnten wir wenigstens Schülern, Eltern und Lehrern eine gewisse Sicherheit geben. Wenn die letzte zehnte Klasse 2027/2028 ihren Abschluss hat, gibt es keine Sekundarstufe mehr. Bildung bleibt uns wichtig: 2024 ist die Aufgabe, ein Konzept für die Ganztagsgrundschule zu erstellen und den Bedarf zu erheben. Leider gibt es vom Land bisher keine klaren Regeln: Offen oder verbindlich? Mit Lehrern oder einem Budget für Schulträger? Welche Eignung muss Personal haben? Wie werden Betriebe und Vereine eingebunden? Für die Phase des Aufbaus wollen wir die Werkrealschulräume nutzen.

Der Badesee hatte 62.274 Besucher. Zufrieden?

Wir hatten 2023 wieder eine Steigerung, aber es ist noch nicht so, dass alles gut ist. Früher hatten wir in solchen Sommern um die 90.000. Das mag viele Gründe haben, es gibt auch mehr private Pools. Der Entwurf des Gutachters zu den Fragen beim Infoabend liegt vor, aber Details sind noch zu klären und mittlerweile hat das Oberlandesgericht Frankfurt zum damals vorgestellten Fall aus Hessen geurteilt, aber die Begründung steht aus - auch die muss noch aufgearbeitet werden. Mein Ziel ist, dass die Gemeinde 2024 bereits Veränderungen umsetzt, um den See wieder so attraktiv wie möglich zu machen, mit größtmöglicher Flexibilität und Schwimmfläche, aber haftungssicher. Man kann sich ein hybrides Modell vorstellen. Es gibt den Ruf nach einer Badestelle, aber die Hälfte der Umfrageteilnehmer wünscht sich Aufsichten.

Was war 2023 sonst noch wichtig?

Froh bin ich, dass wir den Anbau ans Feuerwehrhaus vor dem Winter beginnen und die Fahrzeuge bestellen konnten. Wobei ich enttäuscht bin über die langen Lieferfristen und dass wir trotz zeitraubender Ausschreibung nur ein Angebot bekamen. Es ist traurig, dass die Verwaltung aufgrund der Komplexität der Anträge heutzutage so etwas nicht mehr selbst machen kann, sondern Experten dazwischenschalten muss. Fürs Gewerbegebiet erteilte die Gemeinde zunächst drei Betrieben den Zuschlag, ich freue mich schon darauf, wenn die ersten Bagger anrollen. Die Erweiterung der Kita Storchennest, der Bauantrag fürs Tipi der Waldkita Fischbach und die PV-Anlagen auf dem Feuerwehrhaus und der Ortsverwaltung Fischbach sind auf dem Weg. Schade, dass der Zuschuss für einen Energiemanager, auf den wir anderthalb Jahre gewartet haben, durch die Haushaltssperre des Bundes wieder in der Schwebe ist. Mit Nachbarn beantragen wir Zuschüsse für eine kommunale Wärmeplanung. Überdies beschäftigen mich übergreifende Themen wie der Fachkräftemangel und wie wir uns als Arbeitgeber interessant machen können sowie die Digitalisierung der Abläufe im Rathaus.

Wichtig wird 2024 die Kommunalwahl. Eine Fraktion hätte sich mehr Beratungszeit gewünscht bei der Teilortswahl.

Wobei es da nur um die Sitzzahl für die beiden Bezirke ging und wir auf der sicheren Seite sind beim tolerierten Verhältnis von Sitzen zu Einwohnern. Beim nächsten Mal kann man neu justieren. Einig waren sich aber alle, dass die Teilortswahl beibehalten wird, und das ist gut. Ich hoffe, dass sich genügend Kandidaten bereiterklären und wir vielfältige Räte mit Personen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen bekommen.

Was steht noch auf dem Zettel für 2024?

Viele oben genannte Projekte haben wir bereits angestoßen, auch etwa für den Bahnhalt viel an Vorleistung erbracht. Für die Tiny-House-Siedlung sind wir einem Betreiber im Gespräch, das Konzept soll jetzt noch mal ein bisschen anders werden, nicht auf 180 m² beschränkt. Kleines, flexibles, nicht das günstigste Wohnen für ein breites Publikum, auch für Leute, die aus ihrem großen Haus raus wollen - mit der Chance für einen Generationenwechsel in den Wohngebieten. Ob’s klappt, lässt sich noch nicht absehen. Und ich freue mich aufs Kreismusikfest.