Fachkräftemangel, hohe Kosten, lange Wartezeiten. Dass das Handwerk in der Krise stecken würde, hört man oft. Wie viel da wirklich dran ist, hat die Familie Kuhn gemeinsam mit weiteren Vertretern des Handwerks, Bundestagsabgeordnetem Martin Gerster (FDP) und Ummendorfs Bürgermeister Heiko Graf bei einem Besuch ihrer Zimmerei diskutiert. Dabei hat sich vor allem ein Problem heraus kristallisiert.

Die Zimmerei Kuhn ist seit 1930 in Familienhand. Der kleine Betrieb mit knapp 15 Mitarbeitenden beschäftigt sich heute vor allem mit Haus- und Dachsanierungen, und dem Bau von Dachgauben. Franz Kuhn und sein Bruder übergeben die Zimmerei derzeit an die vierte Generation der Familie, Julia Schmid.

Aber auch Franz Kuhn Senior, mittlerweile über 90, ist noch oft in der Werkstatt, wenn auch für persönliche Projekte. Derzeit baut er Stühle für seine 23 Urenkel.

So fängt die Zimmerei den Fachkräftemangel ab

Eine Besonderheit des Betriebs: Derzeit hat die Zimmerei fünf Auszubildende. „Mit Blick auf den Fachkräftemangel haben wir uns entschieden, mehr Azubis zu haben, damit wir auch in den nächsten Jahren Gesellen haben“, erklärte Franz Kuhn. „Denn auf dem freien Markt gibt es keine.“

So viele Auszubildende in einem Betrieb, und vor allem auch immer welche zu finden, sei aber nicht selbstverständlich. Dass es hier klappe, zeige: „Es gibt hier eine Zukunft“, sagte Gerster.

Trotzdem gibt es auch Sorgen und Nöte, die die Zimmerer und auch Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, an den Abgeordneten weitergeben wollten. Weit oben auf der Liste: Dass Kunden oft sehr lang warten müssen. In der Zimmerei etwa arbeite Julia Schmid gerade an der Planung für den Herbst.

Da stellt sich für Krimmer die Frage: „Wie komme ich mehr zu meinen Kunden?“ Die Antwort gab er ebenfalls selbst: „Richtiger Bürokratieabbau“.

Bürokratieabbau als Problemlöser

Julia Schmid zieht dafür das Beispiel einer neuen Dachgaube heran, ein Auftrag der ihnen in den letzten Jahren immer häufiger begegne. Dafür brauche es jedoch denselben Bauantrag wie für ein komplett neues Haus und die Genehmigung kann dauern. „Das finde ich unverhältnismäßig“, sagte Schmid.

Auch Bürgermeister Graf unterstützt die Forderung nach weniger Auflagen, auch für die Kommunen. In den 1990er Jahren habe er als Auszubildender die Umstrukturierung der Beleuchtung planen können. Heute müsse er als Bürgermeister dafür ein Ingenieurbüro beauftragen, schilderte er.

Er schlug vor: Man sollte dem gesunden Menschenverstand, den Handwerker ja hätten, wieder mehr Vertrauen schenken, statt alles im Vorhinein zu reglementieren. Dafür erntete er Nicken rund um den Tisch im Aufenthaltsraum der Zimmerei.

Auch Kreishandwerksmeister Franz Manz forderte von Gerster und seinen Kollegen in Berlin: „Trauen Sie den Handwerkern wieder mehr zu. Die machen ja nichts, was ihnen selbst schadet.“

Berlin kann Problem nicht allein lösen

Gerster zeigte sich nicht überrascht von dem Problem und zitierte den Zehn-Punkte-Plan der Bundesregierung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, in dem auch der Bürokratieabbau und die Beschleunigung von Planungsverfahren verankert seien. „Aber das ist keine Sache, die der Bund allein machen kann“, sagte er gleichzeitg. Kommunen, Länder und auch die EU seien ebenso gefragt.

„Was ist denn der Anlass für viele Regelungen?“, erinnerte er außerdem. „Dass einer geklagt hat und Recht bekommen hat.“ Damit traf er bei den Handwerkern auf offene Ohren.

„Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass jeder nur an sich denkt“, sagte Franz Kuhn. Und auch Bürgermeister Graf stimmte zu: „Viele Regelungen sind heutzutage getroffen, weil es ein Gegeneinander gibt, statt ein Miteinander.“

Zimmerer freuen sich über viel Arbeit

Neben der Kritik an dem Bürokratieaufwand, oder auch daran, dass Entscheidungen oft kurzfristig getroffen würden, gab es aber auch viele positive Worte. „Was natürlich gut ist, ist das Gebäudeenergiegesetz“, sagte Kuhn etwa. „Dadurch haben wir viel Arbeit.“ Das sei ihm deutlich lieber als viele Handwerker und wenig Arbeit.

„Ich kenne noch Zeiten, da hat man beim Handwerker angerufen und gesagt: Komm jetzt und wenn du nicht jetzt kommen kannst, brauchst du gar nicht kommen“, sagte er. „Das sind schlechte Zeiten.“