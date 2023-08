Elija ist leidenschaftlicher Sammler: Er ist ganz verrückt nach den japanischen Figuren von „Pokémon“. Der Zehnjährige aus Ummendorf kennt jede seiner Karten mit Namen, die Stärken und Schwächen der Figuren und weiß, wie sie einzusetzen sind. In vier Jahren hat sich Elija eine stolze Sammlung von 2954 Karten aufgebaut. Teilweise haben die Karten einen hohen Sammlerwert, denn der weltweite Hype rund um „Pokémon“ ist ungebrochen hoch.

„Die Karten sehen einfach cool aus“, sagt Elija. „Ich spiele gerne mit ihnen und manchmal tausche ich auch mit meinen Freunden.“ Aber am liebsten sammelt er sie. Elija hat extra verschiedene Sammelordner angelegt, in denen die Karten fein säuberlich einsortiert sind, eine Karte ist sogar in einem Rahmen, „die ist besonders selten und meine Lieblingskarte“, sagt der Zehnjährige. Die restlichen Karten sind dann zum Spielen da, viele hat er auch doppelt, da man nie weiß, was aus den Sammelpäckchen herauskommt.

Hype auch bei Erwachsenen

Elija hat auch nicht alle Karten selbst gekauft, viele hat er geschenkt bekommen. Natürlich weiß seine Familie, dass man ihm mit „Pokémon“-Karte zum Geburtstag, Ostern oder Weihnachten immer eine Freude machen kann. Im Übrigen ist „Pokémon“ nicht nur bei Kindern und Jugendlichen beliebt, sondern auch bei Erwachsenen.

Denn „Pokémon“ ist eigentlich ein Computerspiel aus Japan, das im Jahr 1996 veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist es ein großes Medien–Franchise mit vielen Fantasiewesen, die gesammelt, getauscht und trainiert werden können. Weltweit verkauften sich mehr als 440 Millionen Spiele–Einheiten, womit die Spieleserie zu den wichtigsten Serien von Nintendo und eine der erfolgreichsten Videospielmarken aller Zeiten ist.

Jeder kennt Pikachu

Dem Erfolg der Spiele folgten eine Anime–Serie, das Sammelkartenspiel, diverse Merchandising–Produkte und seit 1998 mehr als 20 Kinofilme. Das Wort Pokémon ist ein englisches Wort, das in Japan gebildet wurde.

Es setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „pocket“ und „monster“. Es bedeutet übersetzt also Taschenmonster. Das berühmteste und beliebteste „Pokémon“ ist mit Abstand Pikachu.

Elijas Lieblingspokémon ist Giranta, aber auch Pikachu mag er gerne und hat viele Sammelkarten des berühmten „Pokémon“. Er besitzt auch nicht nur Karten aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern wie aus Thailand, der Türkei, aus Griechenland und aus Großbritannien.

„Die habe ich immer bekommen, wenn jemand im Urlaub war und die sehen ganz anders aus als unsere“, sagt der zehnjährige Sammler. Wie es mit seiner Sammelleidenschaft weitergeht, weiß er noch nicht: „Ich glaube, ich höre nie auf zu sammeln und werden meine Karten auch nie verkaufen.“

