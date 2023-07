Schon 1999 hat die Gemeinde Ummendorf ein Grundstück beim Grünmüllplatz erworben, um hier einmal einen Park–and–ride–Platz für die Haltestelle der Regio–S-Bahn zu errichten. Eine benachbarte Fläche, über die die Fahrgäste zu den Bahnsteigen gelangen, ist indes in Privateigentum. Die Gemeinde reagiert jetzt mit einer Veränderungssperre — und deutlichen Worten einiger Räte.

Erst kürzlich hat der Verkehrsamtsleiter Peter Hirsch im Kreistag gelobt, dass die Gemeinde bei der Planung des Haltestellenumfelds schon sehr aktiv sei. Jetzt hat man im Rathaus einen weiteren Pflock eingeschlagen. Im Frühjahr 2022 war ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht worden, um die Lage der Bushaltestellen mit dem Kreis abzustimmen. Auch um Park–and–ride–Plätze sowie überdache Radabstellplätze ging es darin, um alle Verkehrsträger zu verzahnen.

Bahn verkaufte Grundstück erst vor drei Jahren

Das könnte bald wichtig werden: Denn zwischen den geplanten Stellplätzen und den Gleisen liegt ein Stück Land. Und so kurios es angesichts der lang zurückreichenden Überlegungen für einen Bahnhalt anmuten mag, die DB Netze AG hat diese Grundstücke vor drei Jahren verkauft. Laut Sitzungsvorlage hat die DB–Tochter den Vertrag nicht rückgängig gemacht, obwohl sie um die Planung der Gemeinde gewusst habe — nicht mal wenigstens für einen Teil.

Die Gemeinde möchte alle Flächen rund um den Bahnhalt in eine Hand bekommen und aus einem Guss überplanen. Die Gespräche mit dem Eigentümer hätten bisher zu keinem Erfolg geführt. Jetzt erlässt die Gemeinde eine Veränderungssperre, was bedeutet, dass der Eigentümer dort kein anderes Vorhaben verwirklichen kann. „Das ist wichtig, um eine gewisse Planungssicherheit zu bekommen“, sagte Bürgermeister Heiko Graf. Er strich die immense Bedeutung des Bahnhalts heraus, „damit können wir ganz viel voranbringen“. Das gelte zumal in Zeiten des Fachkräftemangels und sei wichtig für Ein– wie für Auspendler.

„Wichtig für die Mobilitätswende“

Dem schlossen sich mehrere Räte beider Fraktionen an. Während Bürgermeister Graf über die schriftliche Vorlage hinaus nicht näher auf die Verhandlungen einging, wurden manche recht deutlich. „Der Bahnhof muss kommen, das ist ganz wichtig für die Mobilitätswende“, sagte Simon Özkeles.

Wenn hier weiter gebremst wird, ist das nicht zum Wohl der Gemeinde — und der ganzen Region. Rolf Schrodi

„Wir müssen dem Eigentümer klar signalisieren, damit keine Faxen zu machen.“ Er forderte ihn auf, der Gemeinde die nötige Fläche zu verkaufen.

Hinhaltetaktik der Eigentümerfirma ist „ein sehr großes Ärgernis“

Rolf Schrodi befand es für schlimm genug, dass eine DB–Tochter das Grundstück vor drei Jahren „unsinnigerweise“ verkauft habe. Aber wenn jetzt die Firma, die es erworben habe, die Gemeinde mit Versprechungen hinhalte, „ist das schon ein sehr großes Ärgernis“. Er appellierte an die Eigentümerin: „Wenn hier weiter gebremst wird, ist das nicht zum Wohl der Gemeinde — und der ganzen Region.“

Graf mochte am Tag drauf über das weitere Vorgehen nicht spekulieren, „auch die Bahn muss ja noch Schritte gehen“. Der Bahnhalt sei aber „extrem wichtig“, der ganze Bereich müsse vor unerwünschten Veränderungen gesichert werden.