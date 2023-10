Ummendorf investiert in ein Hochwasserfrühwarnsystem. Von den Informationen über Pegelstände und Regenmengen profitieren nicht nur Einwohner der eigenen Gemeinde, mittelbar auch die Unterlieger etwa in Biberach. Mit Eberhardzell als Oberlieger im Umlachtal tauscht man sich aus.

Der Ummendorfer Bürgermeister Heiko Graf betonte, dass das Frühwarnsystem kein Ersatz für den geplanten Hochwasserschutz sei. Über bauliche Maßnahmen zum vorbeugenden Schutz an Umlach und Riß liefen mit den Nachbarn weiterhin regelmäßig Gespräche. Gleichwohl sei jede Minute mehr an Vorwarnzeit hilfreich, damit sich die Gemeinde rüsten, vor allem jedoch betroffene Bewohner mit Sandsäcken und Alusperren wappnen können.

Ein Funknetz und drei Pegel

Sarah Falkenstein und Nick Lechner von der Netze BW stellten das System vor, das andere Kommunen bereits einsetzen. Über Sensoren werden Umweltdaten erfasst, die Messwerte über sogenannte LoRaWAN-Funknetze übermittelt. Die Technik dahinter ist für ganz unterschiedliche Einsatzbereiche verwendbar, von fernauslesbaren Wasserzählern über die Fernsteuerung von Klimaanlagen bis hin zu Glatteiswarnungen für den Winterdienst. Ummendorf beginnt jetzt aber mit der Hochwasserfrühwarnung.

Im ersten Schritt werden drei Pegel installiert: beim Gitterrost am Reichenbächle vor der Zufahrt zum Jordanbad, an der Umlachbrücke am Ortsende Ummendorf in Richtung Fischbach und im Tiefental am Ortsende Fischbach in Richtung Eberhardzell. Einen herkömmlichen Pegel in der Umlach gibt es übrigens schon. Batteriebetriebene Sensoren erfassen die Pegelstände per Ultraschall und schlagen bei festzulegenden Grenzwerten Alarm. Die Auslösewerte definiert die Gemeinde mit der Feuerwehr, sie sind standortspezifisch einstellbar; sie sollen rechtzeitig anschlagen, aber keine lästigen Fehlalarme produzieren.

Es geht nicht allein um Fließgewässer: Zusätzliche Wetterstation kommt

Außerdem wird eine Wetterstation angeschafft. Diese ist droben in Häusern oder oberhalb der Bergstraße angedacht, wo es bei starken Regenfällen immer wieder zu Überschwemmungen durch Oberflächenwasser kommt. Apropos Bergstraße: Bürgermeister Graf gab zwei Grundstückskäufe dort bekannt, die einmal der Wohnbebauung und einmal dem vorbeugenden Starkregenschutz dienen sollen. Doch zurück zum Warnsystem: die Wetterstationen auf der Umlachtalschule und der Halle Fischbach sollen eingebunden werden, auch Daten der Wetterwarte Süd können einfließen.

Denn das ist der eigentliche Vorteil: dass Messdaten schnell übermittelt und ausgewertet werden. Dafür bedarf es zunächst dreier Schnittstellen, kleine Kästchen mit Technik und Antennen. Sie sollen auf den Bauhof und aufs Feuerwehrhaus in Ummendorf sowie die Halle in Fischbach. Alle Messwerte können mit Grafiken im Internetauftritt der Gemeinde gebündelt werden.

Aber vor allem können die Verantwortlichen im Rathaus und bei der Feuerwehr ohne Zeitverzug per SMS oder Mail benachrichtigt werden, wenn kritische Schwellen erreicht werden. Die Meldekette mit allen Kontaktpersonen ist sowieso im Alarmierungsplan festgehalten.

Benachrichtigungsfunktion in der Gemeinde-App geplant

Geplant ist überdies, dass jeder Einwohner über eine Gemeinde-App direkt Benachrichtigungen erhalten können soll. Denn ob Einsatzkräfte oder Hausbewohner, die Möglichkeit von Pushnachrichten bietet gerade nachts zur Schlafenszeit Vorzüge. Auf Fragen aus dem Rat wurde versichert, dass die Feuerwehr im Ernstfall trotzdem weiter mit Lautsprecherwagen alle warnen wird, auch wenn sie kein Smartphone haben. Das System ist schrittweise erweiterbar.

Beim Stichwort Funk taucht stets die Frage nach der Strahlenbelastung auf. Die Netze-BW-Vertreter erläuterten, dass die Sensoren nicht ständig senden wie zum Beispiel Mobiltelefone. Sie übermitteln Daten in festgelegten Intervallen und im Bedarfsfall etwas öfter. Die Sendeleistung liege bei wenigen Milliwatt, vergleichbar einem Garagentoröffner oder Babyphon.

Die Schnittstellen-Antennen seien vergleichbar mit haushaltsüblichen WLAN-Routern. Zum Einsatz komme zudem ein frei zugängliches Frequenzband im niedrigen Hertz-Bereich. Je höher die Frequenz, desto höher der Mikrowelleneffekt, sprich die Strahlenbelastung.

Informationen werden entlang des Gewässerlaufs ausgetauscht

Übertragen werden die Daten verschlüsselt in die EnBW-Zentrale in Karlsruhe. Die Daten des Netze-BW-Hochwasserfrühwarnsystems NOYSEE können für die Gemeinde-Homepage und -App verfügbar gemacht werden. Gefragt wurde, ob den Vorteil nicht eigentlich die Nachbarn flussabwärts hätten ‐ und ob die Oberlieger in Eberhardzell auch mitmachen.

Klar, dass sich keiner beim Nachbarn einmischt, aber Bürgermeister Graf bestätige, dass eine komplette Informationskette sogar bis über Mühlhausen hinaus ideal wäre. Das liegt in der Natur der Sache. Ummendorf ja auch jetzt schon Kenntnis von den Pegelständen in Eberhardzell, bisher halt per Abfrage durch den Ummendorfer Kommandanten. Mit den Nachbarn sei man im Gespräch.

Entscheidend sind nach Grafs Worten die Informationen. „Je mehr Daten, desto besser lässt sich alles zusammenführen.“ Es ist dabei keineswegs zwingend, dass alle das gleiche System verwenden. Ohne Extrakosten nutzbar sind sämtliche Daten, egal wie erhoben, die im zentralen Flut-Informations- und Warnsystem FLIWAS des Landes Baden-Württemberg vorliegen.

Wir haben bereits erleben müssen, dass der Seltenbach von einem wasserarmen Rinnsal zu einem tosenden Strom mutierte. Florian Hänle

Für Ummendorf betragen die einmaligen Investitionskosten bei drei Sensoren und einer Wetterstation bei 3845 Euro netto. Hinzu kommen Betriebskosten für zwei Jahre von 3744 Euro netto.

Gemeinde Mittelbiberach nutzt das System bereits

Die Gemeinde Mittelbiberach setzt das Hochwasserfrühwarnsystem NOYSEE der Netze BW bereits ein. Im Amtsblatt ist zu lesen, dass der Sensor am Seltenbach in Reute installiert worden ist. Er misst die Wasserstände rund um die Uhr und das System schlägt im Rathaus und bei den Einsatzkräften Alarm, wenn zuvor festgelegte Grenzwerte erreicht werden.

„Wir haben bereits erleben müssen, dass der Seltenbach von einem wasserarmen Rinnsal zu einem tosenden Strom mutierte“, wird der Mittelbiberacher Bürgermeister Florian Hänle zitiert. Die Messwerte sind auf Homepage der Gemeinde einsehbar. Eine künftige Integration des Systems in die Bürger-App der Gemeinde sei vorgesehen.