Nach einer Fragebogenaktion, einem Infoabend mit 100 Besuchern und weiteren Foren der Bürgerbeteiligung steht nun fest, wie es mit dem Ummendorfer Badesee weitergeht. So sieht das neue Betriebskonzept aus - zunächst für die Saison 2024, im Oktober wird es überprüft.

„Es ist ein Kompromiss, der verschiedene Interessen berücksichtigt“, sagte der Gemeinderat Rudolf Walter. Er erläuterte als Sprecher der Projektgruppe Badesee die einstimmig gebilligte Hybridlösung vor gut 60 Zuhörern. Bekanntlich waren im Naturfreibad Attraktionen wie die Badeinseln entfernt worden. Obendrein waren zuletzt nur noch circa 20.000 m² der Wasserfläche zum Schwimmen freigegeben.

Die Grafik ist nicht maßstabsgetreu und nicht genau, aber das Prinzip klar: Das Naturfreibad mit Infrastruktur bleibt mit 20.000 m² Schwimmfläche erhalten. Eine zusätzliche Badestelle mit separatem Eingang ermöglicht längere Schwimmrunden im äußeren Teil des Sees. Die Schutzzonen für Angler sowie die Tier- und Pflanzenwelt werden geringfügig erweitert (Foto: Gemeindeverwaltung )

Die Gemeinde reagierte mit diesen Einschränkungen auf ein Gutachten und diverse Gerichtsurteile bundesweit zur Haftung an Badegewässern. Der gesamte See ist ungefähr dreimal so groß, wobei ein Teil seit je den Anglern vorbehalten war. Die Gemeinde hätte gar nicht genug Aufsichtspersonal gewinnen können, um den gesamten See mit seiner enormen Wassertiefe zu überwachen.

Viele Freibadbesucher schätzen die Infrastruktur

Das Naturfreibad bleibt daher in seiner bisherigen Größe erhalten. Für ihr Eintrittsgeld erhalten die Freibadbesucher den gewohnten Komfort mit Liegewiese, Kinderspielbereich, Beachvolleyball, Duschen und Umkleiden sowie Kiosk. Laut Umfrage finden es viele Freibadbesucher beruhigend zu wissen, dass im Notfall Rettungsschwimmer zu Hilfe kommen.

Startblöcke zum Reinspringen

Die bei jungen Leuten beliebten Badeinseln bleiben zwar ausgeschlossen. Aber bereits ganz zum Ende der Saison 2023 wurde ein Startblock zum Reinspringen installiert und 2024 soll es zwei davon geben. Sie stehen im Blickfeld der Badeaufsichten, wo das Wasser weder ganz tief noch zu seicht für Kopfsprünge ist. Bei Startblöcken kann immer nur einer der Reihe nach reinspringen, das macht sie nach Expertenmeinung sicherer als Badeinseln.

Das war eines der Ergebnisse des Ortsbesuchs des Gutachters. Die Gemeinde hatte eigens alle beim Infoabend im April 2023 gestellten Fragen an Carsten Sonnenberg von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen weitergeleitet. Er gab nicht nur den Tipp mit den Startblöcken.

Er bestätigte in seiner ergänzenden Expertise vor allem, dass eine Hybridlösung möglich ist. Denn ein Teil der Fans des Ummendorfer Badesees hatte die Verringerung der Schwimmfläche kritisiert. Für diese Fraktion machen ausgedehnte Schwimmrunden den Charme des Sees aus. Diesen Wunsch greift die Gemeinde nun auf und richtet neben dem Naturfreibad zusätzlich eine Badestelle ein.

Voraussetzung ist, dass beide Bereiche klar getrennt sind mit einem separaten Zugang zur Badestelle. In der Nähe der Freibadkasse wird ein vier Meter breiter Streifen freigemacht, dem stimmte die Naturschutzbehörde im Landratsamt zu. Durch ein mit einer Kindersicherung versehenes Tor gelangen Schwimmer in den äußeren Bereich des Sees. Eine Kleiderablage ist vorgesehen, sonst wenig. Der Eintritt zur Badestelle ist frei. „Wer in der Badestelle schwimmt, tut das auf eigene Gefahr“, erläuterte Rudolf Walter.

Naturfreibad und Badestelle sind durch Bojen getrennt. Ein Überschwimmen ist von beiden Seiten aus verboten, heißt es im Beschluss ausdrücklich. Über die Eingänge kann aber zwischen beiden Bereichen gewechselt werden. Wer also die Infrastruktur schätzt, kann mit einem Bändel aus dem Freibad raus und für eine Schwimmrunde hinüber in die Badestelle und zurück zu Liegewiese, Duschen oder Kiosk, sagte Bürgermeister Heiko Graf. So lassen sich die Vorteile beider Betriebsformen vereinen.

Auch die Badestelle hat Öffnungszeiten

Die Fans einer Badestelle hatten im Beteiligungsprozess den Wunsch geäußert, das ganze Jahr über Tag und Nacht ihre Runden drehen zu können. Dies ist aber nicht möglich, da auch die Interessen des Angel- und Gewässerschutzvereins zu berücksichtigen sind. Damit der Angelbetrieb nicht zu sehr beeinträchtigt wird, darf die Badestelle in der Regel nur zwischen 1. Mai und 30. September genutzt werden und zwar von 7 bis 21 Uhr.

Ich bitte alle Beteiligten: Achtet aufeinander, respektiert Mensch und Natur. Bürgermeister Heiko Graf

Bei Notfalleinsätzen, Übungen oder Veranstaltungen kann sie geschlossen werden. Außerdem kann die Gemeinde die Nutzungsperiode verlängern oder verkürzen, wenn dies für den Besatz neuer Fische im See nötig ist. Die von den Zuchtanlagen gelieferten Fische reagieren am Anfang recht empfindlich auf Störungen.

Tier- und Pflanzenwelt hat sich erholt nach Verkleinerung der Schwimmfläche

Der Angel- und Gewässerschutzverein mit Nabu und Behörden überdies die Naturschutzbelange im Blick. Er berichtet, dass sich durch die Verringerung der Schwimmfläche in den vergangenen Jahren die Pflanzen- und Tierwelt habe regenerieren können. Damit dies durch die neue Badestelle nicht zunichte gemacht wird, müssen Schwimmer einen Abstand von zehn Metern vom Ufer halten. Nutzer der Badestelle müssen den See also wieder über den Zugang verlassen, nicht woanders.

Und noch eines: auf den monierten „Schilderwald“ mit Texttafeln und Piktogrammen könne die Gemeinde nicht verzichten. Bürgermeister Graf sagte, die Württembergische Gemeindeversicherung habe Versicherungsschutz für das Naturfreibad und die Badestelle zugesagt - sofern die Vorgaben des Gutachtens eingehalten würden.

Der Rathauschef sowie Rudolf Walter als Vorsitzender der Projektgruppe betonten daher, dass alle genannten Interessen gleichberechtigt seien. Sie appellierten daher, sich an die Regeln zu halten. „Wenn sich alle mit gegenseitigem Verständnis begegnen, ist das eine wunderbare Lösung“, sagte Walter. Graf ergänzte: „Ich bitte alle Beteiligten: Achtet aufeinander, respektiert Mensch und Natur. Das Schlimmste wäre, wenn es zu Vandalismus käme.“

Es ist verbindlich festgeschrieben, dass das Konzept im Oktober überprüft und geschaut wird, ob das Miteinander klappt. Dazu gehört die Eigenverantwortung der Nutzer der Badestelle, dass sie ihren Müll mitnehmen. Die zusätzlichen Investitionen in die Badestelle und deren laufende Kosten sind überschaubar. Die Erfahrung wird zeigen, wie sich die Besucherströme auf Naturfreibad und Badestelle verteilen und was das für die Einnahmen aus dem Freibadeintritt heißt.