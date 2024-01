Frauenfasnet am Gompigen in Ummendorf

Der Frauenkreis Ummendorf veranstaltet seine Frauenfasnet am Gompigen, 8. Februar, in der Gemeindehalle in Ummendorf. Beginn ist um 19.44 Uhr. Das Motto lautet „Hollywood“. Getreu dem Motto warten Stars, Sternchen und solche, die es noch werden wollen, auf die weiblichen Gäste aus nah und fern. Es glitzert, es glimmert und auch der rote Teppich wird nicht fehlen. Das bunte Programm ist das Markenzeichen der Ummendorfer Frauenfasnet mit Sketchen und Tänzen.

Unterstützt wird der Frauenkreis von Auftritten der Jugendgarde Ummendorf, der Förderturngruppe des TSV Ummendorf und der Showtanzgarde Ummendorf. Für die Musik während des Programms und nachher zum Tanzen sorgt DJ Denni S. Die Bewirtung wird vom eigenen Team übernommen. Die Bar ist vor der Veranstaltung und auch nach dem Programm geöffnet.

Auch in diesem Jahr wird eine langjährige Tradition fortgesetzt: Die Veranstaltung ist und bleibt eine männerfreie Zone.

Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 27. Januar, 10 bis 12 Uhr, im katholischen Gemeindehaus in Ummendorf. Telefonische Kartenreservierung ist möglich ab Montag, 29. Januar, 18 bis 20 Uhr, unter 0151/51221624 oder per Mail [email protected]. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. Die Karte kostet zehn Euro.