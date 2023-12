Ummendorf

Feuerwehrhaus liefert künftig Solarstrom

Ummendorf / Lesedauer: 1 min

Auf das Dach des Feuerwehrhauses in Ummendorf kommen Photovoltaikmodule. (Foto: Daniel Reinhardt/dpa )

Der Anbau ans Feuerwehrhaus in Ummendorf macht Fortschritte, daher wird nun die Ausschreibung der Photovoltaikanlage in Angriff genommen. Die gesamte verfügbare Dachfläche auf dem Alt- und dem Neubau wird mit Modulen bestückt, was eine Leistung von circa 90 Kilowatt-peak (kWp) ergibt.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 10:00 Von: Markus Dreher