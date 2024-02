Eine Reise durch die Welt des Chansons

Die beiden Musikerinnen Christine Schmidt (Gesang) und Steffi Sauter (Klavier, Akkordeon) sind am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Voilà“ zu Gast im Ummendorfer Schloss. Von klassischen Chansons bis hin zu feinfühlig arrangierten Popsongs interpretieren die Beiden alte und neue Lieder mit ihrer eigenen persönlichen Emotionalität, wie es in der Ankündigung heißt. Karten zum Preis von 15 Euro sind im Vorverkauf erhältlich im Bürgerbüro der Gemeinde Ummendorf (Telefon 07351/3477-104), über die Kulturkreis-App oder an der Abendkasse.