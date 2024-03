Einbruch in eine Firma in Ummendorf

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Firma in Ummendorf eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 23 Uhr und 3.15 Uhr im Ummendorfer Industriegebiet nahe der Bahnlinie. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Lager. Im Inneren hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf. In den Räumen fanden sie einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Daraus nahmen die Einbrecher Bargeld mit und flüchteten unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Denn die Einbrecher wurden gefilmt. Die Tat soll von mindestens drei maskierten Person begangen worden sein. Außerdem trugen die Einbrecher Handschuhe. Die Polizei Biberach nimmt Hinweise untere der Telefon 07351/4770 entgegen.