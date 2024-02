Der „Südwind“ bläst in Ummendorf

Für seine 24. Arbeitsphase hat das Blasorchester Südwind wieder Markus Hein als Dirigenten eingeladen, der das oberschwäbische Projektorchester bereits zum dritten Mal leiten wird. Das geht aus einer Mitteilung des Orchesters hervor. Am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr wird Hein in der Gemeindehalle Ummendorf mit dem Orchester ein Programm aufführen, welches, so heißt es in der Ankündigung, nicht nur Bläserherzen höherschlagen lässt.

Mit der „Festlichen Ouvertüre“ von Schostakowitsch wird das Konzert charakteristisch eröffnet. Eric Whitacre, bekannt für innovative Chormusik, zeigt mit seiner Komposition „Equus“ seine Meisterschaft im Orchesterbereich. Er hat in diesem Werk klanglich die Welt wilder Pferde erkundet.

Selten wird von Südwind ein Werk zwei Mal aufgeführt, will man doch immer wieder neue Literatur entdecken. Doch auf die „Sinfonie Nr. 4“ von David Maslanka freuen sich die rund 60 Musiker besonders. Maslankas Werk wurde vom Orchester vor fast genau 22 Jahren in Mittelbiberach unter Maestro Felix Hauswirth (Schweiz) aufgeführt und vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert.

Als Gegenstück dazu verspricht Maurice Ravels „Pavane pour une infante défunte“, von Johann de Meij für Blasorchester arrangiert, eine Reise in eine Welt voller zarter Schönheit und raffinierter Emotionalität. Mit „Luces y Sombras“ wird ein Werk des spanischen Komponisten Ferrer Ferran aufgeführt, der im Jahr 2005 als Dirigent zu Gast bei Südwind war.

Markus Hein ist als freischaffender Dirigent im In- und Ausland sowohl in den Bereichen Oper, Symphonieorchester und Chor, als auch in der symphonischen Blasmusik tätig. Engagements führten ihn an die Staatsoper Stuttgart, zur Oper Schloss Hallwyl, zum Argovia Philharmonic, zum Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, sowie zum Polizeiorchester Bayern. Darüber hinaus dirigierte er unter anderem die Bad Reichenhaller Philharmonie, die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Symphonische Blasorchester Schweizer Armeespiel sowie die Münchner Symphoniker.

Aktuell leitet Markus Hein die Bläserphilharmonie Regensburg sowie das Orchester des „Collegium Muwicum“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er unterrichtet Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und Theater München, gibt Dirigierkurse und ist zudem in der Bildregie für Musikproduktionen unter anderem für das Symphonieorchester des BR, das NDR Elbphilharmonieorchester sowie die Berliner Philharmoniker tätig. Das Blasorchester Südwind führt jährlich eine Arbeitsphase mit international renommierten Dirigenten und Komponisten durch. Karten gibt es an der Abendkasse für 18 Euro. Der ermäßigte Preis liegt bei 15 Euro.