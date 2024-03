Dank für unbezahlbare Arbeit

In der Gemeinde Ummendorf soll der Ehrenamtsabend ehrenamtliche Arbeit würdigen. Laut Pressemitteilung hat Bürgermeister Heiko Graf mit der Ummendorfer Bürgerstiftung erstmals zum Ehrenamtsabend in die Gemeindehalle Fischbach eingeladen.

Im Vorfeld waren alle Vereine und Gruppierungen angeschrieben worden, damit sie aus ihren Vereinen oder Abteilungen vier Frauen und Männer melden konnten. Der Ehrenamtsabend soll künftig einmal im Jahr stattfinden, sodass möglichst viele Ehrenamtliche diese Wertschätzung und Anerkennung erhalten können.

Bei seiner Begrüßung in der gut gefüllten Gemeindehalle betonte Bürgermeister Graf den Wert des Ehrenamts jeder und jedes Einzelnen für die Gemeinde, weil jede und jeder ein Mosaiksteinchen sei. Setze man alle Steine zusammen, ergeben sie ein großartiges Bild, nämlich die lebendige Gemeinde Ummendorf mit Ortsteil Fischbach mit all ihren Vereinen und Gruppierungen, auf die der Bürgermeister sehr stolz ist: „Ein Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern es ist eine Arbeit, die unbezahlbar ist.“ Graf drückte allen ehrenamtlich Tätigen seine Wertschätzung und Anerkennung aus. Er hofft, sie bringen sich weiter in die Gemeinschaft ein.

Auch Thomas Dörflinger, Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Ummendorfer Bürgerstiftung, betonte, wie wichtig das Ehrenamt in der Gemeinde ist. Ohne ehrenamtliches Engagement hätte es keinen Ehrenamtsabend gegeben. In launiger Reimform würdigte er das Ehrenamt und dankte allen ehrenamtlich Tätigen für deren selbstlosen Einsatz.

Zur Unterhaltung und Auflockerung organisierte die Bürgerstiftung das Duo „Hauptkerle“ (Werner Zell und Jörg Weggenmann), die mit oberschwäbischer Mundart, Mimik und Witz die Lachmuskeln der Besucher in Bewegung setzten.

Bürgermeister Graf und Wolfgang Maier vom DRK-Ortsverband Ummendorf ehrten auch treue Blutspender, denn auch das sei ein ganz besonderer Dienst am Nächsten. Blutspenden rettet im Notfall Leben. Die Ehrung für zehnmaliges Blutspenden erhielten Daniel Hahn, Steffen Jeggle, Daniel Poßeckert, Johannes Rothenhäusler, Kathrin Rundel und Daniel Schau. 25 Mal haben Stefan Betz, Oliver Grimm und Tobias Neumaier Blut gespendet.

Im Anschluss ließen die Gäste den Abend mit Getränken und einem Imbiss bei netten Gesprächen ausklingen.