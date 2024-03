Während des Kreismusikfests vom 6. bis 9. Juni bleibt die Straßenbeleuchtung in Ummendorf die ganze Nacht an. Einen entsprechenden Antrag des Musikvereins befürwortete der Gemeinderat. Begründet wird der Wunsch damit, dass der Heimweg der Besucher damit sicherer werde. Solche Ausnahmen gab es zu derlei Anlässen bereits früher. Aber auch abseits von diesem Sonderfall werden die Schaltzeiten nun zum wiederholten Mal angepasst.

Das Thema war mehrmals Gegenstand lebhafter Diskussionen. So machte die Gemeinde seit Ende 2022 das Licht bereits um 23 Uhr aus statt um 0.15 Uhr - eine Reaktion auf die Energiekrise, als Russland den Gashahn zudrehte. Seit Frühsommer 2023 brennen die Laternen zumindest am Wochenende wieder bis Mitternacht, dafür wird das Licht morgens eine halbe später eingeschaltet.

Keine Rolle rückwärts

Es ist keine Rolle rückwärts, wenn in den Worten des Kämmerers Reinhold Besenfelder nun „dem Wunsch vieler Bürger nach den beliebten Beleuchtungszeiten“ wie bis 2022 entsprochen wird. Vielmehr wird künftig auf andere Weise noch viel mehr Energie gespart - dank LED.

Demnach verringerten die verkürzten Schaltzeiten den Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung um 17 Prozent. Die Umrüstung auf LED soll dagegen 62 Prozent sparen trotz bald wieder längerer Beleuchtungszeiten. So sollen Energiesparen und das Sicherheitsempfinden unter einen Hut gebracht werden. Obendrein besitzen LED den Charme, dass sich das Licht dimmen lässt. Je nach Grad der Dimmung lässt sich das Sparpotenzial auf bis zu 72 Prozent steigern.

Laternen gehen wieder um 4.45 Uhr an

Die Dimmung (Lichtstärke) ist zu unterscheiden von den Dämmerschaltern, die bereits bisher auch bei herkömmlichen Leuchten im Einsatz sind und regeln, wann genau die Laternen je nach Jahreszeit aus- und angehen. So sollen künftig die Laternen also wieder um 4.45 Uhr angehen. In der ersten Stunde könnten sie gedimmt werden und erst von 5.45 Uhr an mit voller Leistung arbeiten, bevor die Sensoren des Dämmerschalters bei einsetzendem Tageslicht die Straßenbeleuchtung ausknipsen.

Abends springt sie ebenfalls abhängig vom Tageslicht an und wird um 0.15 Uhr wieder ausgeschaltet. In der Zeit von 22 bis 0.15 Uhr könnte sie indes gedimmt arbeiten.

An Hauptverkehrsstraßen keine Dimmung

Klar ist, dass die LED an Hauptverkehrsstraßen, Kreuzungen und Zebrastreifen mit voller Lichtstärke arbeiten. In Wohngebieten könnten sie zu Tagesrandzeiten zum Beispiel nur mit halber Kraft oder 30 Prozent der Leistung leuchten, falls nicht ganz auf Dimmung verzichtet wird. Rein technisch lassen sich Schaltzeiten und Dimmung flexibel regulieren, doch sind zentrale Einzelsteuerungen sehr teuer. Daher muss die Gemeinde nun den Grad der Dimmung festlegen, bevor die LED-Leuchtköpfe bestellt und eingebaut werden. Den Prozentsatz der Dimmung sollen die Projektgruppen Umwelt und Energieeinsparung festlegen, wenn nächste Woche einige Testexemplare montiert werden. Dann wird die Wirkung in Augenschein genommen wird.