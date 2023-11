Ummendorf

Anbau für die Kita Storchennest

Ummendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Anbau an die Kindertagesstätte Storchennest in Ummendorf soll Platz für eine zusätzliche Krippengruppe schaffen. Sie war zuvor auch in freiwerdenden Räumen der Umlachtalschule angedacht worden.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 12:04 Von: Markus Dreher