Adventsabend im Ummendorfer Schloss

„Weihnachda auf Schwäbisch“ heißt das Programm, das der Schriftsteller und Moderator Edi Graf und der oberschwäbische Barde Bernhard Bitterwolf am 2. Dezember, 20 Uhr, im Ummendorfer Schloss präsentieren. Beide griffen tief in ihre Weihnachtskiste und zauberten die schönsten schwäbischen Geschichten, Gedichte und Lieder hervor, heißt es in der Ankündigung des Kulturkreises Ummendorf mit. Heraus kam ist ein ideenreiches, stimmungsvolles, fröhliches und hoffnungsfreudiges Advents- und Weihnachtsbuch. Die überlieferten Texte der heimischen Adventslieder und Weihnachtserzählungen zeugen von einer tiefen und dennoch heiteren Volksfrömmigkeit. Graf und Bitterwolf nehmen ihr Publikum mit in eine typische vorweihnachtlich-stimmungsvolle Hohstube, wie sie früher in den Dörfern gefeiert wurde. Karten sind für 15 Euro im Vorverkauf erhältlich im Bürgerbüro der Gemeinde Ummendorf, Telefon 07351/3477‐104, über die Kulturkreis-App (download über Google-App-Store „Kulturkreis Ummendorf“) oder an der Abendkasse.