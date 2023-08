Ulrike Wagner ist Landesschützenkönigin

Bei der Landesmeisterschaft der Kyffhäuserkameradschaften aus Baden Württemberg haben die Schützen aus Eberhardzell sechs Landesmeistertitel gewonnen. Landesmeister 2023 wurden Iris Schölderle (Bowhunter Recurve), Ulrike Wagner (Luftgewehr A.), Thorsten Wagner (Luftpistole), Franz Maucher (Luftpistole Altersklasse). Gleich zwei Landesmeistertitel hat Franz Denzel gewonnen. In der Primitivbogenklasse und bei den Ordonanzschützen hat Denzel den ersten Platz in Baden Württemberg belegt. Weitere sehr gute Platzierungen erreichte Hubert Kopf und Peter Schölderle bei den Wettkämpfen mit Pfeil und Bogen. Den zweiten Platz belegte auch die Mannschaft der Ordonanzschützen mit Alexander Joos, Hubert Kopf und Franz Maucher. Vorstand Manfred Lämmle hat sich bei Schießleiter Klaus Nußbaumer für die Organisation der Startplätze und bei den Schützen für das hervorragende Abschneiden bedankt. Sechs Landesmeistertitel und der Sieg von Ulrike Wagner beim Wettkampf um die Landesschützenkönigin ist ein absoluter Höhepunkt in der Vereinsgeschichte, sagte Lämmle. Der Kyffhäuserbund ist ein demokratischer Volksbund mit über zweihundertjähriger Tradition. Das Sportschießen ist eine der tragenden Säulen der Verbandsarbeit auf örtlicher Ebene. Die Kameradschaft in Eberhardzell wurde 1871 in der ehemaligen Gasstätte der Heinrichsburg gegründet. Der Sport und die Durchführung der Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag in Eberhardzell und Oberessendorf zählt dabei zu den historischen Qualitäten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.