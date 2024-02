Obwohl die Fasnetszeit vorbei ist, finden auch dieses Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen in der Region statt. Für Musikbegeisterte gibt es besonders viele Events, aber auch Kabarett-Fans und Wissbegierige kommen auf ihre Kosten.

Hard Rock Band live erleben

Die Band „Mad dogs“ verabschiedet sich nach 25 Jahren von der Bühne und gibt ein letztes Konzert in Biberach: in der Kulturhalle Abdera spielen die „verrückten Hunde“ am Samstag, 24. Februar, ihre Cover der Rockklassiker von Nickelback, White Snake und vielen weiteren. Einlass ist ab 19:30 Uhr, die Tickets kosten 10 Euro.

Die Musical- und Opernsängerin Kinga Dobay. (Foto: Manuela Rapp )

„Das gibt es nur einmal“

Auch für diejenigen, die anstatt der gitarrenlastigen Rock-Cover lieber etwas Klassischeres bevorzugen, gibt es am Freitag, 23. Februar, einen wunderbaren Programmpunkt: Die Opernsängerin Kinga Dobay veranstaltet um 19 Uhr im Ehinger Kulturzentrum Franziskanerkloster das Konzert „Das gibt es nur einmal“ mit Evergreens aus den goldenen Zwanziger-Jahren. Der Eintritt ist frei.

Mal was Klassisches

Dass es beim diesjährigen Benefizkonzert in Riedlingen ebenfalls klassisch wird, verrät bereits der Name: Das Riedlinger Streichquartett lädt am Samstag, 24. Februar, zu ihrem Konzert „Klassik im Kloster“ ein.

Um 18 Uhr erklingen im Kapuzinerkloster Werke wie das Quartett Nummer 5 F von Luigi Cherubini oder Ludwig van Beethovens Quartett a-Moll, Opus 132. Gesammelte Spenden kommen der Conrad Graf-Musikschule zugute.

Von A bis Z: von Bach bis ABBA

In Laichingen schlägt die „Stunde der Kammermusik – Von Bach bis ABBA, warum nicht?“ und bietet abwechslungsreiche Musikstücke. Das Konzert „Die Philharmonischen Solisten“ am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr im Bürgersaal des alten Rathauses kann man nur genießen. Das Konzert dauert ungefähr 60 Minuten und der Eintrittspreis liegt bei 10 Euro.

Highlights aus 25 Jahren

Die Bandbreite der musikalischen Veranstaltungen wird durch einen letzten Auftritt der erfolgreichen A-capella-Band „Fuenf – Endlich“ perfekt ergänzt. Seit über 25 Jahren bietet das Quintett aus Stuttgart ihren Zuschauern ein unvergleichbares Erlebnis, doch jetzt geht es auf ihre letzte Tour: Wer die Highlights der Fuenf ein letztes Mal live auf der Bühne erleben will, muss am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr ins Laupheimer Kulturhaus kommen. Die Tickets kosten 25 Euro.

Urban Priol (Foto: Andreas Gebert )

Heute schon gelacht?

Ebenfalls im Laupheimer Kulturhaus tritt der Kabarettist Urban Priol am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr auf. Urban Priol ist ein Kabarettist, der seit Jahren seinem Publikum den politischen Irrsinn auf humorvolle Weise näherbringt. Die Platzwahl ist frei und der Eintrittspreis liegt bei 37,95 Euro.

Die Organisatoren der Messe Bauplus, die am 24./25. Februar in Biberach stattfindet, spüren die Auswirkungen der schwierigen Baukonjunktur. (Foto: Reinhard Jakubek/RVG )

Schaffa, schaffa, Häusle baua

Am 24. und 25. Februar von 10 bis 17 Uhr findet die Baumesse „Bauplus“ in der Biberacher Stadthalle statt. Interessierte sind bei den insgesamt 70 Ausstellern gut aufgehoben und es werden ebenfalls Fragen wie „Wie kann man beim Heizen sparen?“ oder „Für welche Sanierungen gibt es Förderungen?“ beantwortet. Tickets kosten 7 Euro.

Eine Nachtlektüre

In Ulm stellt der Bestsellerautor Heinz Strunk sein neues Werk „Der gelbe Elefant“ am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr in der Werkhalle vor. Heinz Strunk ist ein deutscher Schriftsteller und Musiker, der besonders für seine humoristische Ader bekannt ist.

Heinz Strunk tritt in Ulm auf. (Foto: Christian Charisius/dpa )

In seinem Roman „Der gelbe Elefant“ erzählt er von verschiedenen Geschichten wie einer Seniorenorganisation namens „Freiwillig über die Klippe“ oder einem Autoausflug in die Prähistorie. Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets gibt es ab 26,30 Euro.